Structures sous tutelle du ministère des mines : :Le Commissaire-Colonel Ousmane Abarchi dans les locaux de la SOMIDA et SML

Le Ministre des mines, le commissaire-Colonel Ousmane Abarchi s’est rendu, le vendredi 9 janvier 2026, dans les locaux de la Société Minière de Dasa (SOMIDA) et à la Société des Mines de Liptako (SML), rapporte l’agence nigerienne de presse.

Ce déplacement entre dans le cadre de la série des visites entamée par le Commissaire-Colonel Ousmane Abarchi, accompagné des cadres de son département, au niveau des sociétés minières rattachées audit ministère.

Au cours des discussions avec le personnel des deux sociétés, il a été question pour le ministre d’échanger sur le bon fonctionnement de ces sociétés, au personnel de dresser le bilan de leurs activités notamment pour l’année 2025 et présenter leurs projets futurs afin d’apporter leur contribution à la souveraineté économique du Niger sur le plan exploitation minière.

’’Nous avons profité pour échanger avec le ministre de l’avancement du projet Dasa, un projet que gère SOMIDA dans l’exploitation d’uranium dans le département de Tchirozerine, dans la région d’Agadez’’ a précisé au terme des échanges, le Directeur Général de la SOMIDA M. Moussa Souley selon qui, les travaux de la société ont démarré à partir de l’année 2023.

Ainsi en 2025, a-t-il expliqué, ’’le projet a continué le développement de la mine et nous sommes aujourd’hui à plus de 2500 mètres de l’extrémité. Nous avons lancé les travaux pour la construction de l’usine, plus les infrastructures électriques et d’hébergement du personnel, et en 2026, nous comptons poursuivre ces activités encore avec plus de rythme, parce qu’il faut arriver rapidement à la mise en exploitation et à la production d’uranium du projet Dasa avec un objectif de 1400 tonnes d’uranium par an sur une durée de 24 ans’’.

Le planning de mise en œuvre de ce projet, ’’a été partagé depuis le mois de novembre, avec le conseil d’administration, avec les autorités qui sont toutes en œuvre pour respecter ce planning’’ a fait savoir M. Moussa Souley notant que dans le domaine de l’uranium aujourd’hui Dasa est le plus grand projet industriel en construction dans le monde.

Le projet, a-t-il poursuivi, ’’a le soutien des autorités à tous les niveaux et il s’appuie sur des pratiques très importantes’’.

La Société Minière de Dasa, note t-on, a été créée le 11 août 2022 à Niamey suite à un partenariat signé entre le gouvernement nigérien et la Global Atomic Corporation avec pour objectif, l’exploitation souveraine du gisement de Dasa.

A la Société des Mines de Liptako S.A (SML), la Directrice Générale, Mme. Kane Fanna, pour sa part, a salué non seulement l’accompagnement du ministère des Mines, mais aussi cette visite, ’’qui témoigne d’un engagement fort des autorités du pays qu’ils accordent au secteur minier et en particulier le secteur aurifère’’.

L’usine de Samira, a-t-elle rappelé, ’’c’est la seule usine industrielle qui exploite de l’or au Niger et avec le coût de l’or maintenant, on pourra être au-devant de la production donc cette visite est venue au bon moment pour nous booster, nous donner de l’énergie pour pouvoir aller de l’avant’’.

Durant les échanges, ’’nous avons présenté le bilan 2025 au ministre et on a aussi projeté les perspectives 2026, avec un projet ambitieux, car nous sommes très conscients qu’on a cet accompagnement des autorités par la voix du ministre qui va nous permettre d’exécuter cet projet’’ a indiqué Mme Kane.

S’agissant du bilan, la Directrice Générale de SML a rappelé la visite du Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani en février 2025 et la nationalisation de la société en août 2025 qui a été suivie par la visite du ministre des mines.

Ceci, a-t-elle précisé, ’’a boosté l’engagement du personnel de la SML à pouvoir continuer cet engouement, de mieux se donner pour pouvoir encore ressortir le nom de la société, et à répondre aux défis de la production’’.

Pour ce qui est des perspectives, ’’on est parti sur les perspectives de bonne production, du respect de l’environnement, des engagements sociétaux avec un projet très ambitieux pour l’année 2026’’ a-t-elle annoncé tout en remerciant l’Etat pour son accompagnement notamment financier qui a permis à la société de faire face aux difficultés auxquelles elle a été confrontée après sa nationalisation.

La Société des Mines du Liptako, quant à elle, a été créée en 1999 pour l’exploitation de la mine d’or de Samira-Libiri qui a démarré en 2004 dans la région du Liptako.

La société, note t-on, a pour mission d’exploiter les ressources aurifères nationales de manière responsable et durable et vise à devenir un modèle de Mine publique moderne, centrée sur la performance.