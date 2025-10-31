Renforcement de la coopération nigero- Italienne

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zeine a présidé, le jeudi 30 octobre 2025, une séance de travail avec une délégation italienne en visite de travail au Niger conduite par le vice-président du Conseil, le Ministre Italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Antonio Tajani.

L’objectif de cette séance de travail est de renforcer le lien de coopération et d’amitié qui existe entre l’Italie et le Niger, et pour cette délégation de s’enquérir de la situation sécuritaire au Sahel.

Au terme de cette séance de travail, le Ministre Italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Antonio Tajani a déclaré à la presse qu’ils ont souligné ’’ l’importance du Niger pour l’Italie, un pays ami, et nous voulons travailler beaucoup plus avec le Niger dans tous les domaines notamment sur la coopération militaire et dans les domaines de l’Agriculture, de l’industrie et aussi faire des investissements avec les entreprises italiennes’’.

‘’Le Niger et l’Italie vont travailler ensemble, la main dans la main, pour faire des accords ganants-ganants, pour transformer les matières premières pour donner du travail, pour favoriser la croissance, et tous ensemble, les deux pays, nous allons travailler pour développer et renforcer cette amitié notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme’’a-t-il indiqué, précisant que ‘’cette mission, ce n’est pas seulement une mission formelle, mais c’est le début d’une saison où les relations entre l’Italie et le Niger seront encore plus fortes’’ a-t-il conclu.

Le Niger est un pays prioritaire pour la coopération italienne, active dans le pays depuis les années 80, avec de nombreux projets dans le domaine du développement rural, environnement et adaptation au changement climatique, santé, sécurité nutritionnelle, création d’emploi, de l’égalité des sexes.

Il faut se rappeler du projet Keita qui a été un exemple de réussite dans les années 80, lorsque l’ancien président de la république Mamadou Tandja était préfet à tahoua.

