Tchiroma annonce une «3e étape » après la réélection de Paul Biya

La tension est toujours vive au Cameroun où la population a décidé cette fois ci de ne pas se laisser confisquer ses votes.

Malgré une répression sauvage ayant occasionné plusieurs morts, le peuple camerounais affronte à mains nues la soldatesque de Paul Biya, qui n’hésite pas à tirer à balles réelles.

Les dinosaures qui gouvernent le Cameroun depuis 1982 ne veulent pas céder le pouvoir, ils préfèrent marcher sur des cadavres de leurs concitoyens pour conserver leurs privilèges.

L’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary a rejeté les résultats officiels de l’élection présidentielle du 12 octobre, qui ont donné la victoire au président sortant Paul Biya avec 53,66 % des voix, résultats confirmés par le Conseil constitutionnel lundi 27 octobre.

Dans un message publié mercredi 29 octobre 2025 sur ses réseaux sociaux, Tchiroma a dénoncé une « mascarade électorale » et appelé ses partisans à poursuivre la mobilisation. « Écoutez-moi bien : seule votre détermination les fera partir. La peur ne nous arrêtera pas. Cette année, nous avons une opportunité unique de dire “trop, c’est trop », a-t-il déclaré.

Accusant les autorités d’avoir « utilisé leur pouvoir pour imposer leur candidat », le leader de l’opposition a reproché au Conseil constitutionnel son manque d’impartialité. « Comme en 2010 chez nos voisins, où le Conseil constitutionnel avait été jugé inféodé au pouvoir, nous vivons aujourd’hui une situation similaire », a-t-il affirmé.

S’adressant directement au régime en place, Issa Tchiroma a lancé un avertissement : « Vous avez Tchiroma en face de vous ; votre impunité touche à sa fin. Faire couler le sang du peuple fut une grave erreur. Vous devrez désormais rendre des comptes», rapporte l’agence africaine de presse.

L’ancien ministre de la Communication, devenu figure de l’opposition, a conclu son intervention en annonçant une nouvelle phase de mobilisation : « Qu’ils se réjouissent, qu’ils dansent — cela ne fait que commencer. La troisième étape arrive bientôt. »

