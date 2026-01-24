TOGO, EXTRADITION DE P.H. S.DAMIBA

On pourrait penser que L’ALBINOS NOIR est ARRIVÉ.

L’Acte posé par le Gouvernement du Tigo, à travers l’extradition de l’ex Lt-Colonnel P.H. S. Damiba au Burkina Faso, n’est point surprenant pour ceux qui connaissent les Valeurs politiques auxquelles sont attachées les Responsables de ce pays, dont le Président Faure Essozimna Eyadema.

Il convient d’apporter des clarifications pour comprendre le contexte et les Enjeux pour ne pas crier avec les nouveaux loups du ” Panafricaffairisme “.

Nos Frères du Togo se réclament de ” l’AFRICANOPHONIE’. ILS SONT AFRICANOPHONES, C’est-à-dire qu’ils aiment viscéralement l’Afrique, et sont prêts à tout sacrificer pour la Paix en Afrique.

Ils ne sont pas devenus panafricanistes récemment. C’est pourquoi la Rencontre de Lomé sur le panafricanisme, la 9 ième du Genre ne saurait être retenue comme une motivation , même indirecte, pour expliquer l’extradition de l’ex Lt-Col Damiba au Burkina Faso .

L’engagement panafricaniste du Togo a été régulièrement affirmé lors des Rencontres internationales notamment aux Nations unies.

Un panafricanisme progressif revendiquant la souveraineté et la liberté pour l’Afrique .

D’ailleurs pour matérialiser cette vision, le Togo a conçu une offre politique, une plate-forme politique pour aider à CONSTRUIRE une AFRIQUE émancipée, libérée, PAR LA PAIX.

Cette plate-forme avait organisé un Forum sur la Paix, la 1 ère Tribune internationale offerte au CNSP pour porter la Voix du Niger et de son Peuple.

” Cette nouvelle dynamique est l’expression d’une Afrique nouvelle, d’une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine indépendante et maître d’elle-même ..” dixit Pr Robert Dossey.

Le Président Ibrahim TRAORE a parié sur la sincérité avérée en matière de coopération, et solidarité fraternelle du Gouvernement du Togo.

Il a également parié sur les contre-valeurs qui caractérisent l’ex Lt-col Damiba, dont le Pouvoirisme bête, l’arrogance, la suffisance. Des contre-valeurs qui allaient certainement le pousser, à commettre la faute inexcusable de trop.

Le Président Ibrahim TRAORE a joué au Poker gagnant, et a gagné.

A présent L’ALBINOS NOIR EST ARRIVÉ.

Plaise à Dieu la Paix reviendra rapidement au Burkina Faso , et dans l’AES.

La Peur va changer de camp. Les Sponsors des Terro-Mercenaires sont nécessairement dans la panique.

Aussi la nouvelle Donne géopolitique mondiale n’arrange pas leurs projets funestes contre l’AES. Elle affaiblit leurs marges de manœuvre .

Vive l’Afrique Débout pour sa LIBÉRATION FINALE .

Par MAIGA Alzouma