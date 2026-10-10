TOUMBA VA BIEN, LA RUMEUR NE TIENDRA PAS

Des mensonges et des informations diffamatoires circulent sur les réseaux sociaux au sujet de l’état de santé du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le Général de Division Mohamed Toumba.

Je tiens à les démentir formellement.

J’ai personnellement rendu visite au Général de Division Mohamed Toumba en octobre 2026, à l’occasion de l’un de mes voyages. Je peux donc témoigner directement qu’il se porte bien, qu’il a retrouvé sa forme et qu’il demeure pleinement engagé dans ses responsabilités.

Les informations alarmistes diffusées sur les réseaux sociaux ne correspondent pas à ce que j’ai moi-même constaté.

Les activités publiques du Général Toumba au cours de ces derniers mois confirment également son engagement dans ses fonctions. En avril 2026, il s’est exprimé sur les activités de son département lors de l’exercice de redevabilité du Gouvernement. En mai, il a conduit la délégation nigérienne au Forum international sur la sécurité à Moscou. En juillet, il a participé aux échanges consacrés à la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel. En août, il présidait encore à Niamey une importante table ronde consacrée à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix.

Ces éléments permettent de mesurer l’écart entre la réalité et les mensonges actuellement diffusés. Une rumeur publiée sur les réseaux sociaux ne peut remplacer une observation directe, une activité officielle ou une information vérifiable.

Il est particulièrement irresponsable de diffuser de tels mensonges et de se livrer à la diffamation sur l’état de santé d’une personnalité publique, au risque d’inquiéter inutilement sa famille, ses proches et l’opinion nationale.

Le Général de Division Mohamed Toumba poursuit son engagement au service de l’État. Les informations concernant ses activités et son agenda continueront d’être connues à travers les canaux appropriés.

J’invite chacun à faire preuve de discernement et à ne pas relayer des informations dont l’origine et la véracité ne sont pas établies.

La vérité ne se construit pas sur les réseaux sociaux. Elle repose sur ce qui peut être vérifié.

Par Ousmane Jazy