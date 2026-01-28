Traoré annonce une accélération des grands chantiers pour 2026

En dépit d’un contexte international extrêmement difficile, le Burkina Faso sous la révolution de IB avance inexorablement sur tous les plans.

En effet, malgré l’insécurité et la lutte contre le terrorisme, le pays est en chantier au grand bonheur du peuple burkinabé.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a dressé un bilan satisfaisant de l’année écoulée tout en projetant le pays vers une phase d’accélération industrielle et infrastructurelle. Présidant la première levée des couleurs, il a exhorté les Burkinabè à maintenir la pression pour consolider les acquis de la révolution, rapporte l’agence africaine de presse.

Le Chef de l’État burkinabè, Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé lundi matin au Palais de Koulouba la première cérémonie officielle de montée des couleurs de l’année 2026. Dans une allocution empreinte de détermination, il a invité ses compatriotes à « attacher les ceintures » pour une année qu’il place sous le signe de l’intensité et du dépassement de soi.

Une souveraineté alimentaire en marche

Le Président Traoré s’est félicité des résultats obtenus en 2025, soulignant une « production record » dans le domaine de l’agriculture. Il a notamment mis en avant le succès de cultures autrefois jugées impossibles au Burkina Faso, telles que le blé, l’ananas, la vigne, et surtout le cacao et le café.

« Notre objectif n’est pas de produire pour vendre à l’extérieur, c’est de produire, transformer pour nous ici et pour nos enfants », a-t-il martelé, encourageant la consommation des produits transformés localement par des maîtres chocolatiers et torréfacteurs burkinabè.

Révolution technologique et éducative

Sur le plan social, le Chef de l’État a annoncé une transformation profonde du système éducatif. L’année 2026 verra l’émergence de nombreux lycées professionnels et techniques, ainsi que l’achèvement d’une université technologique. L’ambition affichée est de rattraper le retard technologique du pays par une pression constante sur les délais de réalisation.

Le président Traoré a également révélé que le Burkina Faso dispose désormais d’un microscope électronique à balayage, présenté comme le plus moderne d’Afrique, afin de permettre aux chercheurs nationaux de mener leurs travaux sur place.

Défis infrastructurels et sécuritaires

Abordant le volet des infrastructures, Ibrahim Traoré a défendu le choix de l’auto-construction pour le projet d’autoroute en cours, réalisé par de jeunes ingénieurs burkinabè et l’agence Faso Mêbo. Il a rejeté les offres de financements étrangers qu’il jugeait trop coûteuses et inadaptées, affirmant que le chantier actuel mobilise un parc matériel unique sur le continent.

Enfin, sur le front de la sécurité, le Président a salué les avancées des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Il a affirmé que les troupes ont désormais atteint les limites de la frontière dans certaines zones en cours de sécurisation.

Malgré les critiques et ce qu’il qualifie de tentatives de démotivation par des « impérialistes », le Capitaine Traoré a conclu en réitérant sa confiance dans le potentiel du peuple burkinabè pour « réussir le pari » de la reconquête totale et du développement en 2026.

Aujourd’hui avec le retour forcé au pays de l’un des plus grands comploteurs contre le régime, le Burkina Faso est entrain de relever le défi sécuritaire et du développement. L’avenir s’annonce meilleur.

Tam tam info news