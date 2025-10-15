Le Président Ibrahim Traoré met en garde contre les arnaques visant les investisseurs étrangers

Le président du Faso a donné le coup d’envoi du premier forum investir au Burkina.

Il a rassuré les investisseurs étrangers que l’état burkinabé a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des investisseurs et leurs investissements.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a mis en garde vendredi les opérateurs économiques contre toute forme d’escroquerie ou d’arnaque à l’encontre des investisseurs étrangers, assurant que de tels actes seront « réprimés avec la dernière énergie ».

Le chef de l’État burkinabè a rappelé que certains investisseurs étrangers ont, par le passé, été victimes d’actes d’escroquerie de la part de compatriotes indélicats. Il a appelé la Chambre de commerce et l’ensemble des acteurs économiques à placer les valeurs d’intégrité du Burkina Faso au-dessus de toute autre considération.

« Ce sont des choses que nous ne tolérerons pas. Si nous apprenons qu’un investisseur étranger a été trahi par un Burkinabè, les auteurs répondront de leurs actes », a averti le capitaine Traoré.

Le Président du Faso a également prévenu les investisseurs étrangers que le Burkina Faso privilégie désormais des investissements structurants, gagnant-gagnant et débarrassés de toute forme de corruption, rapporte l’agence d’information du Burkina.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a par ailleurs réaffirmé la détermination du gouvernement à sécuriser le territoire national et à améliorer les infrastructures de transport afin de faciliter les échanges commerciaux.

« Nous nous battons sur le terrain pour récupérer l’entièreté de notre sol et construire des routes qui permettront la libre et sécurisée circulation des personnes et des marchandises », a-t-il ajouté.

Le Président Traoré s’exprimait en marge du premier forum Investir au Burkina.

Ibrahim Traoré : « Aucun modèle d’investissement ne doit réduire la jeunesse burkinabè en esclavage »

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé vendredi que le Burkina Faso refuse tout modèle d’investissement fondé sur l’exploitation de sa jeunesse, insistant sur la nécessité de créer des usines sur place afin de favoriser le plein emploi pour cette frange majoritaire de la population.

« Il ne faut pas faire venir un investisseur et lui faire croire que le Burkina Faso est comme tous les autres pays d’Afrique. Nous ne sommes pas dans un modèle d’investissement exposant notre jeunesse à l’esclavage ou à l’exploitation », a déclaré le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, lors d’une rencontre avec des investisseurs venus participer au premier forum Investir au Burkina.

« Nous avons une population très jeune. Et ce serait du dilatoire que de clamer partout que nous nous battons pour l’emploi des jeunes sans penser à l’industrie, à la transformation, donc à l’investissement. Nous pensons que, pour que les jeunes aient de l’emploi, il faut soutenir l’industrie et encourager la transformation sur place », a ajouté le Chef de l’État.

Le Capitaine Traoré a dénoncé les pratiques de corruption et de favoritisme qui ont longtemps découragé les investisseurs sérieux et appauvri le pays. Il a assuré que désormais, les investissements se feront dans la transparence et l’équité, afin que « chaque partie tire profit » du développement économique du Burkina Faso.

« Nous voulons que le calcaire, le cuivre, le phosphate, mais aussi nos produits agricoles soient transformés sur place, au profit de notre jeunesse et de ceux qui croient en notre potentiel », a-t-il ajouté.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a enfin invité les investisseurs à croire en la jeunesse burkinabè, qu’il a décrite comme « compétente et travailleuse ».

En Afrique, le Burkina offre la seule opportunité pour investir de manière sûre, Capitaine Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé vendredi à des investisseurs que la Révolution progressiste populaire qu’il met en œuvre depuis trois ans, est peut-être la seule opportunité pour investir de manière sûre en Afrique, grâce à un arsenal juridique pour sécuriser les investissements et à la lutte sans merci contre la corruption.

« Nous sommes le seul pays en Afrique qui a déclaré la Révolution (progressiste populaire). Et c’est difficile peut-être pour un investisseur de comprendre ce qu’est la Révolution et comment investir en temps de Révolution. Mais je puis vous assurer qu’en Afrique, c’est peut-être la seule opportunité offerte pour investir de manière sûre », a déclaré le chef de l’Etat burkinabè le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il s’exprimait vendredi soir à Ouagadougou, devant plusieurs investisseurs étrangers venus au premier forum investir au Burkina.

Le chef de l’État a d’abord salué le courage des participants qui ont choisi de venir au Burkina Faso « malgré les campagnes médiatiques occidentales présentant le pays comme invivable ».

Selon lui, ce forum représente une occasion de mieux comprendre la vision révolutionnaire qui guide désormais la gouvernance nationale.

Le Capitaine Traoré a dénoncé les dérives du passé, marquées par la corruption, les lenteurs administratives et les obstacles bureaucratiques qui décourageaient les investisseurs.

Il a assuré que ces pratiques appartiennent désormais au passé : « Quelqu’un n’a plus besoin de déposer un agrément et attendre des années ou de corrompre pour s’installer. Nous faisons les choses en toute transparence. »

Le Président du Faso a également indiqué que de nouveaux dispositifs juridiques ont été mis en place pour sécuriser les investissements, aussi bien nationaux qu’étrangers.

« La Révolution, elle est populaire, et elle protège tous ceux qui participent au développement du pays », a-t-il conclu, invitant les partenaires économiques à prendre part activement à la construction d’un Burkina Faso souverain et prospère.

Tam tam info news