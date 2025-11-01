Visite du Premier Ministre au Tchad Redynamisation de la coopération entre les deux pays

Le premier ministre, mahamane Ali lamine zene a regagné Niamey aujourd’hui après avoir effectué, hier, vendredi 31 octobre 2025, une visite de travail à N’Djamena, en République du Tchad, dans le cadre des travaux de la Grande Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.

Cette visite traduit la volonté ferme du Gouvernement du Niger de renforcer les liens historiques d’amitié, de solidarité et de coopération qui unissent les deux peuples, liés par la géographie, la culture et une communauté de destin au cœur du Sahel.

La délégation nigérienne conduite par le premier ministre est composée du Colonel-major Abdourahamane Amadou, Ministre des Transports et de l’Aviation Civile, de S.E.M. Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, ainsi que de plusieurs experts et hauts cadres de notre administration.

À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, la délégation a été accueillie avec chaleur et tous les honneurs protocolaires par S.E.M. Allah Maye Halina, Premier Ministre et Chef du Gouvernement du Tchad.

Le premier ministre a eu avec lui un entretien fructueux en tête-à-tête, avant que de co-présider ensemble, au Ministère tchadien des Affaires étrangères, la cérémonie d’ouverture des travaux de la Grande Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.

Cette rencontre marque une étape majeure dans la relance et la dynamisation du partenariat stratégique entre les deux pays. Elle a offert l’occasion de réaffirmer l’engagement commun à bâtir une coopération plus étroite, plus durable et orientée vers l’action, au service du développement et de la stabilité des deux nations.

Le Niger et le Tchad partagent les mêmes défis, mais également les mêmes aspirations : assurer la sécurité de leurs populations, promouvoir un développement économique inclusif, et renforcer l’intégration sous-régionale. Ensemble, les deux pays ont convenu de travailler à consolider ces acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines économique, énergétique, sécuritaire et humanitaire.

Le premier ministre mahamane Ali lamine zene a la conviction que cette Grande Commission Mixte constituera un levier essentiel pour approfondir la coopération et donner un nouvel élan aux relations bilatérales, fondées sur la confiance, le respect mutuel et la fraternité africaine.

Tam tam info news