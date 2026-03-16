Plusieurs terroristes neutralisés, 22 complices interpellés par les FDS entre le 03 et 08 mars 2026

Pas de répit pour les terroristes. Après avoir vécu un mois de février d’enfer, les forces du mal a abordent le mois de mars sous le feu nourri des fds.

Ainsi, d’après le bulletin des fds, rapporté par l’agence nigerienne de presse, au cours de la période du 03 au 08 mars 2026, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont maintenu une forte pression sur l’ensemble du territoire national à travers plusieurs opérations, notamment les opérations Niya et Garkouwa qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et l’interpellation de 22 complices de ces derniers, rapporte le dernier bulletin en date du centre intégré de coordination des opérations (CICO).

C’est ainsi qu’à l’Ouest du pays au sein de l’opération Niya, dans la journée du mardi 4 mars dernier, à Torodi, un individu identifié comme guetteur terroriste, repéré aux abords d’un dispositif militaire alors qu’il effectuait une mission de reconnaissance en préparation probable d’une action hostile contre les Forces de Défense et de Sécurité, a été détecté par les éléments en place. Pris en chasse lors de sa tentative de fuite, il a été neutralisé par les forces engagées.

Dans la même dynamique opérationnelle, un autre individu identifié comme guetteur terroriste a été observé aux abords nord-ouest du poste avancé de Samira. Détecté alors qu’il menait une activité de surveillance suspecte du dispositif militaire, il a été immédiatement pris en compte par les éléments en position et neutralisé. La fouille de sa cache a permis la saisie d’un poste radio de type Motorola ainsi que de divers effets compromettants ’’.

Deux jours plus tard, une patrouille des éléments de Makalondi a procédé, aux abords de Bankata Gourmantché, au démantèlement de deux plots logistiques terroristes destinés à la conception d’engins explosifs improvisés. Plusieurs matériels entrant dans le cadre de la fabrication de ces mines artisanales ont été saisis puis détruits sur place par les éléments engagés’’.

Toujours à Niya, le 6 mars, une opération de ratissage conduite dans la périphérie de Kokorou a permis d’intercepter un groupe de terroristes en train de convoyer du bétail extorqué aux populations. L’action offensive des éléments engagés s’est soldée par la neutralisation de 5 assaillants. La fouille effectuée sur les corps a permis la saisie de plusieurs effets et matériels militaires, notamment des chaussures de type Pataugas, des treillis, des couvre-pieds ainsi que des cartouches de calibre 12,7 mm’’.

Au cours de la même opération, un important troupeau de gros ruminants, composé de 103 têtes de bœufs et de vaches, a été récupéré et remis aux propriétaires légitimes.

Enfin, dans la soirée du dimanche 08 mars 2025, une opération de raid conduite par une unité des Forces de Défense et de Sécurité sur l’axe Tillim – Sikkambandio a permis la saisie d’un important lot de matériel logistique appartenant à l’ennemi.

Le matériel récupéré est composé notamment de : un ensemble de kits médicaux ; un carburant et de l’huile de vidange ; des panneaux solaires ; 5 batteries ; des dispositifs de commande destinés à la mise en œuvre d’engins explosifs improvisés ; ainsi que divers autres effets compromettants.

Plus au nord du pays, pour le compte de l’Opération Garkouwa, en date du samedi 07 Mars 2026, sur une rocade située dans le secteur de Tabarkat, deux camions transportant du carburant de contrebande ont été interceptés par les Forces de Défense et de Sécurité. Cette intervention a permis la saisie d’un total de 46 cuvettes d’une capacité de 1 000 litres chacune, soit un volume global de 46 000 litres de gasoil.

Malgré la persistance de menaces multiformes, la situation générale du pays demeure globalement sous contrôle, les Forces de Défense et de Sécurité conservant clairement l’initiative sur le terrain. Les opérations conduites ont permis non seulement la neutralisation de mercenaires, mais également l’interpellation de 22 autres individus, dont plusieurs complices actifs impliqués dans des réseaux de soutien et d’appui aux activités criminelles.

On enregistre également au cours de la période considérée d’importantes saisies réalisées sur les filières illicites. Ainsi, 2 389 bâtons de dynamite, 05 rouleaux de cordons détonants, 618 boules de cannabis, des centaines de milliers de comprimés nocifs ainsi qu’environ 97 000 litres de carburant ont été saisis.

Les Forces de Défense et de Sécurité réaffirment leur engagement et leur détermination à défendre vaillamment l’ensemble du territoire national tout en exhortant les populations civiles à participer pleinement à relever ce défi. Cela, en signalant sans délai tout comportement suspect remarqué dans l’environnement immédiat.

Les opérations continuent, les traques se poursuivent et l’enfer attend ses fils de satan.

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