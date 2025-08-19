Choguel KOKALLA MAIGA, la TERREUR des FORCES IMPÉRIALISTES

La Haute Contribution de l’homme à la lutte souverainiste de l’AES est inestimable.

Toutefois des Faits d’armes méritent d’être soulignés. En effet, il était sur le Front de la Guerre politique .

Dr Choguel Kokalla MAIGA est l’homme du tir de précision à la Tribune des Nations Unies qui a ébranlé l’assurance des impérialistes , et démoralisé leurs Troupes : ” La France nous a lâchés en plein vol ” quand nous avions besoin de leur assistance “ En direction de la CEDEAO, il a dit en relais aux mises en garde des Chefs Militaires de l’AES, ” celui qui touche à un cheveu du Niger nous lui raserons la Tête “ Dr Choguel Kokalla MAIGA avec le 5RF sont les Concepteurs de la Vision de ” Transition-refondation” par opposition aux Transition-refondation classiques d’inspiration néocolonialiste , dite de Restauration démocratique avec des Élections à la “Gondouwana “.

C’est fort de cette Vision que l’Homme invite à l’union Sacrée autour des Forces Armées, tant que qu’elles seront en guerre contre le Terrorisme.

Aucune politique politicienne ne devrait prévaloir.

Nous estimons qu’une Personne Ressource Politique d’une telle qualité, disposant d’une Force de frappe politique encore insuffisamment exploitée, doit absolument bénéficier de protection et d’une Haute Considération de la part de tous les Citoyens de l’AES.

Par Elhadj MAIGA Alzouma