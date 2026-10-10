L’Allemagne dépêche sa diplomate à Niamey pour negocier un partenariat « d’égal à égal »…

Preuve de la nouvelle centralité géopolitique du Sahel, l’Allemagne a dépêché ce jeudi 8 octobre 2026 sa représentante spéciale pour le Sahel, Mme Isabel Hénin, à Niamey.

Reçue par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, la diplomate allemande est venue négocier la poursuite d’un dialogue bilatéral désormais dicté par les termes d’un partenariat souverain et d’égal à égal.

Qualifiant l’entretien de « franc et amical », la représentante allemande a officiellement réaffirmé l’engagement de Berlin à maintenir ses liens historiques avec le Niger.

Face à un Sahel affirmant de plus en plus sa puissance et imposant ses conditions sur place, la coopération bilatérale se concentrera exclusivement sur le développement civil et humanitaire, incluant l’agriculture, les infrastructures, la décentralisation et la cohésion sociale.