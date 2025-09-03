Ibrahim Manzo Diallo nommé président de l’Observatoire national de la communication

Après 2 ans de refondation, le président de la république a signé une ordonnance créant l’observatoire national de la communication, une instance chargée de réguler le secteur.

Ainsi, le journaliste Ibrahim Manzo Diallo, promoteur du groupe de presse Aïr-Info et Sahara FM à Agadez, a été nommé président de cet Observatoire par décret du chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani, le 1er septembre 2025.

L’homme est très connu dans la profession où il exerce le métier à risques de journaliste indépendant depuis plusieurs années. Très rigoureux, il était l’un des rares journalistes de la presse privée qui n’a pas connu les geôles nigériennes, car les informations qu’il donne sont des faits vérifies et vérifiables.

Expert en sciences de l’information et de la communication, Ibrahim Manzo Diallo est lauréat du Grand Prix du journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest 2023 et du Grand Prix national des droits humains 2024.

Un bref aperçu sur l’onc

Créé par ordonnance du 1er septembre, l’ONC remplace le Conseil supérieur de la communication (CSC) dissous depuis 2023 après le coup d’État militaire. Il est chargé de réguler les médias, garantir la liberté d’informer et veiller au respect de la déontologie.

En effet, prévu par l’article 71 de la Charte de la Refondation, l’Observatoire National de la Communication a pour mission de garantir la liberté de l’information et de la communication, en particulier dans les domaines de la presse écrite, de la presse électronique, de la communication audiovisuelle et de la publicité par voie de presse.

Organe de régulation de la communication par excellence, l’ONC est chargé, entre autres, d’assurer la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse, de garantir l’accès équitable de tous les citoyens aux médias publics, ou encore de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie conformément à la Charte des journalistes professionnels du Niger.

L’ONC, en outre, a le devoir de contribuer à la protection des identités culturelles, notamment la promotion des langues dans les médias ; de veiller, dans les programmes des médias nationaux, au respect de la morale et des bonnes mœurs ; de contrôler le contenu et les programmations des émissions diffusées par les chaînes de radios et de télévisions publiques, privées, communautaires et associatives, notamment la publicité.

Selon toujours l’ordonnance portant sa création, l’ONC est également chargé de veiller à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence basés sur la race ou l’ethnie, le sexe, les mœurs, la religion ou la nationalité ou toute autre considération, mais aussi de promouvoir et de soutenir les contenus des programmes de communication en lien avec la Refondation.

L’Observatoire National de la Communication, précise-t-on, est dirigé par un Président nommé par décret du Président de la République, Chef de l’Etat. Il sera également composé d’autres membres et de personnes ressources qui sont astreints au secret des délibérations de leurs travaux.

Enfin, l’Observatoire National de la Communication peut formuler dans un rapport, à l’attention du Gouvernement, des avis et des recommandations sur toutes questions en lien avec la presse.

Souhaitons simplement qu’il soit accompagné par une équipe de professionnels aguerris afin de mieux réussir sa mission.

Tam tam info news