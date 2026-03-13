Souveraineté | Le Niger réaffirme sa position face à l’Union européenne

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, S.E Monsieur Bakary Yaou Sangaré a convoqué à son cabinet, ce jour 12 mars 2026, la chargée d’affaire par intérim de la délégation de l’ Union Européenne au Niger, Madame Nicoletta Avella.

L’objet de cette convocation est de notifier à la Diplomate européenne, l’indignation du Gouvernement Nigérien, suite à la résolution du parlement Européen sur la situation de l’ex président du Niger Mohamed Bazoum.

À l’issue de l’audience, une lettre officielle de protestation a été remise à Mme Avella, dans laquelle le Gouvernement condamne fermement l’ingérence de l’UE dans les Affaires intérieures du Niger.

Le Gouvernement Nigérien dénonce cette attitude paternaliste et condescendance de l’UE, tout en exprimant sa détermination à n’accepter aucune injonction d’où qu’elle vienne.

Par le Ministère des Affaires Étrangères – Coopération