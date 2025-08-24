Cérémonie de remise de témoignage de satisfaction à l’attaché de Défense Allemand en fin de mission

Après deux années au Niger, en tant qu’attaché de Défense près de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne au Niger, le Lieutenant-Colonel Tristian ROTH est en fin de mission.

Pour sa bonne collaboration et ses efforts dans le renforcement de la coopération militaire entre le Niger et l’Allemagne, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, le Général d’Armée Salifou Mody lui a discerné un témoignage de satisfaction.

La cérémonie à son honneur a eu lieu ce matin au Ministère de la Défense Nationale sous la présidence du Secrétaire Général, le Général de Division Sani KACHE en présence des Directeurs nationaux, de plusieurs responsables des structures relevant du Ministère de la Défense Nationale et du Ministère des Affaires Etrangères.



Pour le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, le Général de Division Sani KACHE, cette cérémonie vise avant tout à marquer toute l’appréciation que les plus hautes autorités nigériennes ont tenu à lui témoigner pour l’œuvre accomplie depuis sa prise de fonction, “en tant qu’acteur clé de la coopération militaire entre nos deux pays, vous n’avez ménagé aucun effort pour coordonner efficacement les actions de partenariat et faciliter la compréhension mutuelle entre nos différentes institutions.

Vos efforts ont contribue de facon remarquable au bon déroulement et à la réussite des activités de coopération bilatérale”.

En effet, malgré le retrait du contingent allemand du Niger en août 2024, la coopération militaire sur l’axe Niamey-Berlin a été sauvegardée grace à la volonté des deux Ministres de la Défense. Ce qui a permis notamment les visites de délégations de part et d’autre, la poursuite de la traditionnelle formation de stagiaires nigériens dans les établissements allemands, l’admission des soldats blessés au combat dans des centres médicaux spécialisés. Un geste hautement apprécié par les plus autorites selon le Général de Division Sani KACHE qui a également précisé que depuis la prise de fonction au Niger du Lieutenant-Colonel Tristian ROTH il a veillé à consolider les rapports déjà existants entre les deux institutions. Des efforts tant professionnels que personnels qui ont permis d’accroître la compréhension mutuelle en matière de défense. “Tout au long de votre séjour au Niger, vous avez incarné l’excellence militaire et diplomatique, alliant courtoisie et dévouement absolu. Vous vous êtes investi sans relâche pour raffermir la coopération entre nos pays. Votre disponibilité constante et la mobilisation de tous vos talents ont été essentielles pour garantir le succès de chaque projet, programme et activité financés par l’Allemagne. Vous avez su afficher, en plus de votre disponibilité permanente, le

caractère d’ une personne dynamique et affable, qualité qui vous a sans doute permis d’établir des relations de confiance avec les responsables militaires que vous avez côtoyés”.

A son tour, le récipiendaire n’a pas manqué de saluer la qualité de la coopération entre le Niger et son Pays ainsi que la disponibilité des militaires nigériens avec qui il a travaillé dans le cadre de sa mission.

Il souhaite et garde l’espoir d’une coopération encore plus renforcée entre le Niger et la République Fédérale d’Allemagne.

Le Lieutenant-Colonel Tristian ROTH quitte le Niger avec un sentiment de mission bien accomplie.

Au cours de cette cérémonie, son successeur a été présenté. Il s’agit du Lieutenant-Colonel Stefan WOLTER. Son expérience antérieure dans notre pays est un gage certain de sa capacité à poursuivre avec succès la dynamique entamée.