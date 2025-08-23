Mahamadou karidjo: Le départ définitif d’un homme politique respectable et respecté

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune,

«Kullu nafsin zaikatul maout (toute âme goûtera la mort) »!Ainsi donc l’ancien ministre Mahamadou karidjo a été rappelé à Dieu. Il sera inhumé demain in sha Allah, au cimetière musulman de Niamey.

Feu Mahamadou KARIDIO a été un des pères fondateurs de l’ex parti, le pnds tarayya. Il était de tous les combats que ce parti a mené jusqu’à l’accession au pouvoir en 2011.

Enseignant de formation,

Mahamadou KARIDIO est

né le 11 septembre 1953 à Gouré, Professeur d’Anglais et fondateur du Lycée Alheri de Niamey (1987), il a été Président des Etudiants de l’Ecole Normale de Zinder (1973).

Il avait servi son pays aussi au sein des FAN.

Il était Caporal de l’Armée nigérienne (1975-1976).

Un des représentants du pnds tarayya a la conférence nationale souveraine, il fut Maire de Tillaberi (1992), Député national au titre de la région de Tillaberi (1993-1994), Préfet de Maradi (1995-1996), 3ème Vice-Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Ministre de la Défense Nationale (2011-2016), Député National au titre de la région de Niamey (2016-2017) et Président de la Haute Cour de Justice (2016-2017).

Il fut Ministre des Transports en 2017, avant d’être réélu député national pour la 3ème fois.

Karidjo occupait le poste du Président de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale, au moment du Coup d’Etat du 26 juillet 2023.

Homme de dialogue, humain et serviable, il était respecté au sein de la classe politique nigérienne toutes tendances confondues.

A sa famille éplorée, à ses amis et proches, tam tam info présente ses condoléances émues.

Qu’Allah lui fasse miséricorde. Amine.

Tam info news