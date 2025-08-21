L’armée nigerienne inflige une lourde défaite à boko Haram

Sur la base des renseignements et après un repérage minutieux, l’armée de l’air nigerienne a traité avec succès une base opérationnelle de boko Haram.

Dans la matinée du 15 août 2025, l’Armée de l’Air Nigérienne a conduit avec succès une série de frappes aériennes d’une précision remarquable sur trois bases de la faction Boko Haram dirigée par Ibrahim Bakoura, alias Abou Oumaima.

Les positions visées – Korongol, Kournawa et Shilawa – abritaient d’importantes concentrations de combattants et de matériels. Les frappes ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, dont des éléments influents de la hiérarchie, et de détruire une partie significative de leurs moyens logistiques d’après une source bien informée.

Le chef de cette faction, Ibrahim Bakoura alias Abou Oumaima, a été atteint lors de l’opération. Son état reste incertain, mais tout porte à croire que son rôle opérationnel est désormais fortement compromis.

Cette action d’envergure a provoqué une désorganisation profonde et une panique généralisée dans les rangs ennemis. Des réunions de crise s’enchaînent au sein de ce groupe désormais fragilisé.

À travers cette opération, les Forces Armées Nigériennes réaffirment leur engagement à défendre la souveraineté du pays et à sécuriser durablement le territoire face à la menace terroriste.

D’autres opérations d’envergure vont se poursuivre et s’intensifier dans les prochains jours.

L’ennemi sera traqué et neutralisé.

Tam tam info news