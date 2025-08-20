Triomphe 20éme Promotion EOA…

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, le Général d’Armée Salifou Mody a présidé ce matin à la Circonscription Militaire de Niamey, une double cérémonie à savoir le triomphe de la 20ème promotion d’Elèves Officiers d’Active et la sortie de la 12éme promotion des Elèves Officiers collatéraux.



Une cérémonie pleine de signification marquée par la présence des membres du CNSP, des responsables des Forces de Défense et de Sécurité, des représentants du Corps diplomatique, des Attachés de Défense, des membres des missions de coopération militaire ainsi que des parents, amis et connaissances des récipiendaires.

Tous venus pour témoigner leur soutien et leur encouragement aux Forces de Défense et de Sécurité dans leur combat pour la Défense de la Patrie.

La 20ème promotion d’Elèves Officiers d’Active baptisée Sauvegarde de la Patrie est forte de 134 Elèves dont 9 féminins.

Elle est composée de 120 nationaux.

90 des FAN, 20 de la Garde Nationale du Niger, 10 de la Gendarmerie Nationale 14 des Pays frères et amis.

Quant aux Elèves Officiers Collatéraux, ils sont au total 95 dont 8 féminins, consacrée le 06 Mars passé sous le nom de baptême ” Chef de Bataillon Oumarou Tahirou”.

Selon le Commandant de l’EFOFAN le Colonel Mahamadou Moussa Guedel, ces 229 futurs cadres des Forces Armées, détenteurs du brevet de chef de section, ont surmonté avec succès des dizaines de semaines de formation générale, physique, sportive et un aguerrissement adéquat pour relever les défis sécuritaires liés au contexte de reconquête de la souveraineté et de lutte contre les menaces existentielles pour les États du Sahel.

C’est pourquoi, il affirme avec assurance que ” ces Wangari seront à la hauteur des espérances et attentes en matière de sécurité. Ils serviront alors de fait honorablement dans nos Armées et ce avec courage, abnégation, discernement, et ce jusqu’au sacrifice suprême”.

Au jeunes Wangari, il les a demandé de garder à l’esprit que pour la suite de leurs carrières, ils devraient faire preuve de plus d’ardeur au travalil, plus d’engagement, plus d’abnégation et d’esprit de sacrifice avant de préciser ceci, “SOHON NO WONGO SINTIN, IR SI YE BANDA, KOUMA SAY MUN TCHI NASSARA”.

Profitant de cette Cérémonie, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, le Général d’Armée Salifou Mody a salué les participants pour leur présence massive à cette cérémonie. Preuve de leur soutien, empreint de patriotisme, de fraternité et de solidarité. Une source précieuse de motivation et d’inspiration pour les Armées, dans leur combat quotidien pour la Défense de la souveraineté.

Aussi, le Ministre d’Etat a transmis au Chef d’Etat-Major des Armées et à toute la chaîne de commandement de l’Ecole, les félicitations du son excellence le Général d’Armée Abdourahmane Tiani, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées au regard des brillants résultats enregistrés.

Aux Elèves Officiers d’Active, le Général d’Armée Salifou Mody s’est adressé en ces termes “après deux (02) années d’endurance, vous avez franchi avec succès les étapes exigeantes de votre formation, qui vous rend apte à porter grade d’officier. Vous êtes désormais appelés à incarner les valeurs de discipline, de loyauté, de courage et de patriotisme, qui font la force principale de notre institution.

Je vous invite à garder constamment à l’esprit ces valeurs qui vous serviront de main courante pour dérouler votre carrière avec l’efficacité requise.

Vous entrez dans la carrière militaire à une période où nos pays font face à des défis géostratégiques et géopolitiques majeurs. Vous serez confrontés 2 des situations complexes, où votre sens du devoir, votre rigueur et votre esprit de sacrifice seront mis à l’épreuve. Mais je demeure convaincu que vous saurez répondre avec honneur et efficacité aux attentes de nos populations”.

Il est à noter que la cérémonie a été marquée par le Port de Galons et Alkyz aux Sous-lieutenants nouvellement promus des deux promotions sortantes et la prestation de Serment.

Également, des prix ont été attribués aux Elèves qui se sont fait distinguer au cours de la formation.

A titre de rappel, l’EFOFAN a aujourd’hui 28 années d’existence. Elle a toujours démontré sa capacité à assurer, de manière autonome et souveraine, l’ensemble des missions de formation qui lui sont confiées. Plus deux cent quatre-vingt- dix-sept (1297) officiers dont deux cent (213) provenant de 14 pays amis sont passés par le moule de cette école.

Par le Ministère de La Défense du Niger.