Communiqué du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi…

La ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi a l’honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs public, parapublic et privé que conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2026-12 du 03 mars 2026, modifiant la loi n° 97-20 du 20 juin 1997, la journée du mercredi 17 juin 2026, correspondant au premier jour de l’An musulman, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Niamey, le 12 juin 2026



Le Ministre P.I

Adji Ali Salatou,

Officier de Chevalier de l’ordre du mérite du Niger

Lundi 15 Juin 2026