Vers un sommet Confédération AES-Russie en 2026

La confédération de l’AES s’affirme de plus en plus comme un acteur majeur de la diplomatie sous régionale.

L’union européenne après avoir boudé ce grand espace sous injonction française est revenue, tête baissée renégocier et coopérer avec l’AES.

Pour cette année 2026, on annonce une rencontre de haut niveau entre l’AES et la fédération de Russie.

Le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, et l’ambassadeur de Russie, Igor Martynov, ont jeté, ce mardi 20 janvier 2026, les bases d’une prochaine rencontre de haut niveau entre Moscou et la Confédération des États du Sahel (AES), tout en annonçant la signature prochaine de nouveaux accords bilatéraux.

L’axe AES-Moscou s’apprête à franchir un nouveau palier stratégique. Lors d’une audience accordée en fin de journée du mardi 20 janvier 2026 à l’ambassadeur Igor Alexandrovitch Martynov, le ministre des Affaires étrangères, Jean Marie Traoré, a abordé l’organisation prochaine du sommet AES-Russie. Cette rencontre, prévue courant 2026, vise à sceller durablement les relations de coopération entre la Fédération de Russie et l’entité confédérale, rapporte l’agence africaine de presse.

Au-delà de l’échelle régionale, les deux diplomates ont acté le renforcement de la base juridique des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Russie. Deux accords majeurs seront signés incessamment. Il s’agit d’un accord sur les fondements des relations entre les deux nations et de la création d’une Commission intergouvernementale russo-burkinabè, destinée à dynamiser les échanges économiques et commerciaux.

L’ambassadeur Martynov a réitéré la volonté de Moscou d’accompagner le Burkina Faso durant sa présidence de la Confédération AES, particulièrement dans le domaine de la lutte antiterroriste. Il a également souligné que la Russie soutiendra les positions de la Confédération au sein des instances internationales.

Un point d’honneur a été mis sur la stabilité sous-régionale. Le diplomate russe a plaidé pour la nécessité d’un dialogue entre la CEDEAO et la Confédération AES afin de garantir la sécurité en Afrique de l’Ouest.

Sur ce volet, le ministre Traoré a précisé que le Burkina Faso élabore actuellement une feuille de route pour son mandat à la tête de l’AES. Ce document définira la conduite à tenir dans les relations avec l’organisation ouest-africaine après concertation avec le Mali et le Niger.

Le ministre Traoré s’est félicité de cet engagement de Moscou, témoignant d’une coopération qui gagne en intensité tant sur le plan bilatéral que multilatéral avec l’espace confédéral.

La. Politique souveraine et le partenariat franc et sincère prônés par la confédération sont la base de cette nouvelle coopération.

Tam tam info news