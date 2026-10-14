Éruption de Goumeri W-8 : le gouvernement nigérien intensifie la réponse technique et environnementale…

Les ministres du Pétrole, M. Hamadou Tini, et de l’Environnement, le colonel Abdoulaye Maizama, se sont rendus ce matin sur le bloc pétrolier d’Agadem pour évaluer, sur place, l’évolution de la situation au puits Goumeri W-8, touché depuis le 25 septembre 2026 par une éruption de pétrole brut et de gaz.

La visite vise à superviser le déploiement des équipes techniques et l’application des mesures conservatoires destinées à sécuriser la plateforme dégradée, contenir le flux d’hydrocarbures et limiter les impacts environnementaux sur les sols et les ressources environnantes.

Selon le ministère du Pétrole, la fuite est partiellement contenue, mais l’éruption se poursuit avec une intensité réduite.

Les deux membres du gouvernement sont accompagnés d’une équipe d’experts algériens de la Sonatrach, arrivés expressément pour apporter leur expertise dans la maîtrise de l’incident.

Leur mission porte notamment sur l’évaluation technique du puits, l’analyse des risques liés à l’éruption, le renforcement des dispositifs de sécurisation de la plateforme et l’appui à la conception des opérations de contrôle du flux.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la coopération technique algéro-nigérienne dans les hydrocarbures, fondée sur le partage d’expertise, le transfert de savoir-faire, la formation et le renforcement des capacités du personnel nigérien.

L’Algérie avait réaffirmé, avant l’incident, sa disponibilité à accompagner le Niger dans ce secteur à travers Sonatrach et ses filiales.

Les experts algériens devraient également contribuer à l’enquête indépendante annoncée par le gouvernement afin de déterminer les causes de l’éruption et d’établir les responsabilités.

Le ministre du Pétrole, M. Hamadou Tini, et son homologue de l’Environnement sont accompagnés du gouverneur de la région de Diffa, le général de division Ibrahim Bagadoma, des autorités locales et des équipes techniques mobilisées sur le site.

La coordination vise à assurer une réponse simultanée sur les plans opérationnel, environnemental et sécuritaire.

Le gouvernement a par ailleurs indiqué que des mesures conservatoires et de contrôle concernant l’opérateur ont été engagées, tandis que les opérations de sécurisation du site se poursuivent de jour comme de nuit.

Source: Ministère du Pétrole du Niger