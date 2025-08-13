Réduction des frais de scolarité dans les établissements scolaires privés au Niger

Les frais de scolarité dans les établissements scolaires privés au Niger sont démentiels. Ils sont hors de portée de la majorité des ménages nigériens.

Et pourtant, les parents d’élèves et d’étudiants sont obligés de se saigner pour assurer une éducation de qualité à leurs progénitures, l’école publique abandonnée depuis plusieurs décennies par le pouvoir public et laissée aux enseignants contractuels mal payés et mal encadrés n’attire plus grand monde

Face au renchérissement croissant de ces frais de scolarité, l’état s’est senti dans l’obligation d’intervenir pour réguler le secteur.

Ainsi, la délibération du conseil des ministres, le président de la république a signé le 18 juillet dernier, un décret réduction de 20% des frais annuels de scolarité dans les établissements d’enseignement et de la formation privés du Niger, à partir de la rentrée scolaire 2025-2026.

S’agissant de la réduction des frais, -20% sont accordés sur les frais, mais sans descendre en dessous de 50 000 FCFA.

Toutefois, le décret précise que les structures humanitaires, de secours ou de bienfaisance peuvent fixer des frais inférieurs à 50 000 FCFA.

En cas de manquement, tout établissement ne respectant pas le décret sera fermé précise le décret qui entre en vigueur dès la rentrée 2025-2026, avec une évaluation après 1 an.

Toutes les anciennes dispositions contraires sont annulées, notamment l’arrêté de 1997 sur la libéralisation des frais dans l’enseignement privé. Plusieurs ministres sont chargés de veiller à l’exécution du décret.

Il va sans dire que les parents d’élèves et d’étudiants ont un rôle crucial à jouer dans le respect de ce décret. Ils doivent dénoncer tout manquement constaté.

Tam tam info news