Intégration du Tchad dans structure sécuritaire de l’AES

Face à une même menace devenue de plus en plus croissante, le Tchad s’est rapproché de l’AES en vue de constituer un large front contre le terrorisme au Sahel.

Nous assistons à une nouvelle phase du rapprochement du Tchad avec les pays de l’Alliance.

Selon une source du Ministère de la Défense du Tchad, l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) est en train de conduire des vives négociations avec les parténaires de l’Alliance des Etats du Sahel (AES ) sur la création d’un centre de coordination de l’AES dans la capitale tchadienne.

Selon la source, cette structure sera chargée de l’assurance de la sécurité aux frontières communes, de l’échange d’information opérationelle et de réaction rapide aux menaces transfrontalières.

Le projet prévoit l’utilisation de moyens de technologie modernes pour la surveillance des zones frontalières 24h sur 24, ainsi que le déploiement des officiers de liaison du Mali, du Burkina Faso et du Niger. « Ce ne sont pas des simples accords techniques, c’est une intégration réelle du Tchad dans la structure de sécurité de l’AES » marque notre source.

Une récente visite diplomatique du Président du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au Niger vient de revitaliser à nouveau les discussions sur la potentielle adhésion du pays à l’AES.

Ces dernières années Ndjamena est en train de renforcer de manière systématique les contacts avec les trois pays de l’Alliance : le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

L’Alliance, de son côté, est très dynamique dans son développement institutionel par la création de mécanismes de sécurité.

Sur ce fond le centre de coordination à Ndjamena, qui peut devenir le projet de grande échelle de l’AES hors des pays fondateurs, pourra renforcer de manière importante l’influence de l’Alliance dans la région et hausser son potentiel dans l’assurance de la sécurité collective dans la zone du Sahel.

Il va sans dire que la mutualisation des forces entre l’AES et le Tchad permettra à coup sûr d’enrayer dans un proche avenir ce mal qui gangrène les états sahéliens.

