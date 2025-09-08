Nigéria: plus de 50 civils tués dans une attaque dans le nord-est

Alors que l’armée nigériane intensifie sa pression sur les groupes armés terroristes, ces derniers se sont pris aux paisibles citoyens civils dans la région de maiduguri. Plus de 50 morts ont été enregistrés.

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies a dénoncé l’attaque qui a causé une cinquantaine de morts dans le nord-est du Nigéria, et appelle à la protection des civils.

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigéria, Mohamed Fall, a exprimé sa consternation face à l’attaque qui a coûté la vie à plus de 50 civils dans le village de Darajamal, relevant de la zone du gouvernement local de Bama, dans l’État de Borno, dans le nord-est du pays, survenue le 5 septembre. Selon les premiers rapports, un nombre indéterminé de personnes auraient été enlevées et plusieurs autres blessées. Au moins 28 maisons ont été incendiées lors de l’attaque, rapporte l’agence africaine de presse.

Mohamed Fall a présenté ses condoléances aux familles des victimes et aux autorités et habitants de Borno, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Il a appelé les autorités sécuritaires à appréhender rapidement les responsables et à les traduire en justice, et a demandé la libération immédiate des personnes enlevées.

Le Coordonnateur humanitaire a rappelé que cette attaque s’inscrit dans un contexte d’insécurité croissante dans l’État de Borno où des centaines de civils ont été tués cette année dans des attaques ciblant des communautés et des camps de personnes déplacées, par le biais d’engins explosifs improvisés, d’attentats-suicides et d’autres méthodes. Des attaques similaires ont également été signalées dans les États voisins d’Adamawa et de Yobe, touchant des centres de santé ruraux, des greniers et des marchés.

Mohamed Fall a réitéré son appel à toutes les parties au conflit pour qu’elles protègent les civils et leurs biens et respectent le droit humanitaire et les droits humains internationaux. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à soutenir les populations affectées par le conflit, en complément des efforts du gouvernement nigérian.

