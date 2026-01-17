NIGER, 28 Janvier 2024 LE 1er PAS de la LIBÉRATION

Le 28 Janvier 2024 doit revêtir pour notre cher pays le Niger une signification particulière. C’est le jour de la Fin des manipulations et autres Complots conçus entre Paris, Abuja ,et d’autres Capitales africaines pour gagner du temps, et mieux organiser l’agression militaire contre le Niger.

En prenant la Décision Historique patriotique de quitter la CEDEAO, les pays de l’AES ont libéré ,ce faisant , le Niger de la Fameuse Feuille dite de Transition-CEDEAO dont la Finalité a toujours été d’organiser des Élections, et réinstaller des Pouvoirs sponsorisés par des Puissances Étrangères.

À la différence du Mali et du Burkina Faso, le Niger s’était retrouvé de plain-pied dans une phase de Refondation, sans imposition d’une Feuille de Route , et d’un Envoyé spécial CEDEAO.

Deux Ans après il sied de se poser des questions sur notre démarche d’endognisation et de la Vision et du cadrage institutionnel d’accompagnement du processus de Transition-refondation.

Dans l’émotion ,nous étions de ceux qui ont plaidé pour ALLER DIRECTEMENT À la PHASE de REFONDATION . Nous avions de ce fait dévaluer la PHASE essentielle de TRANSITION dont L’ABOUTISSEMENT DEVRAIT ÊTRE la PHASE de REFONDATION.

Ce séquenssage du processus de prise en charge du contexte politique post 26 Juillet 2023 , est déterminant pour le succès de la Marche de la Refondation.

Il convient de rappeler certains principes qui permettent, de notre point de vue, une meilleure compréhension de la Dynamique politique en cours.

La REFONDATION N’EST PAS UNE COURSE DE VITESSE .

Sa Finalité devrait être de permettre de tracer les sillons d’une gestion des Affaires publiques libérée de toute ingérence extérieure, et PRIORITAIREMENT TOURNÉE VERS les INTÉRÊTS EXCLUSIF DU NIGER et de SON PEUPLE. CE QUI PRÉSUPPOSE UNE PHASE de TRANSITION. Le Principe de la correction, ou d’ajustement, ou de rectification, s’il ya lieu, devrait être la norme, sans complexe, pour toute Initiative ou Action exigeant une modification. L’INCLUSIVITÉ ABSOLUE devrait être également un principe essentiel de gestion de la Transition. C’est le FERMENT principal pour la MOBILISATION POPULAIRE autour des ENJEUX de la TRANSITION-REFONDATION. C’est donc également le GAGE pour une CONSOLIDATION de L’UNITÉ NATIONALE.

Naturellement la 6ème Colonne allergique à un tel principe ,tentera de s’opposer à sa mise en œuvre.

Or notre pays a besoin de toutes ses Filles et de tous ses fils ,dès lors qu’ils ne sont ADN FRELATÉS APATRIDES’ .

De ce point de vue la phobie des Hommes politiques et autres Acteurs de la sphère syndicale, n’est pas justifiée.

Si nous considérons que tout Concitoyen ayant eu une affiliation partisane , n’est pas digne de confiance dans la Marche de laTransition-refondation , alors on pourrait compter sur les doigts le nombre de Concitoyens vierges de ce point de vue. D’ailleurs mêmes les tenants de cette thèse sont pour la plupart ” tatoués ” politiquement. Ils sont dans la dissimulation, juste pour défendre des intérêts ou positionnements égoïstes.

La PRODUCTION D’INTELLIGENCES STRATÉGIQUES à tous les niveaux, et donc celle de L’IDENTIFICATION d’un MÉCANISME de CRÉATION des CONDITIONS D’INCLUSIVITÉ.

Notre Boussole de Nigeriens Tout Court, est “LE NIGER AU-DESSUS DE TOUT ” . Au regard de ce qui précède, il est évident que LA TRANSITION-REFONDATION NE SE FERA PAS AVEC DES NIGERIENS NOUVEAUX, MAIS AVEC CEUX QUI sont bien là, mais ENGAGÉS À SE REAPPROPRIER LEURS VALEURS SOCIALES FONDAMENTALES POUR SE PROJETER DANS L’AVENIR .

La Fraternité vraie, la sincérité dans l’engagement seront nécessairement au Rendez-vous

PAR UNE TELLE DÉMARCHE FAITE DE QUESTIONNEMENTS et D’ENGAGEMENT PATRIOTIQUE NOUS DONNERONS ÉGALEMENT un CONTENU RÉVOLUTIONNAIRE À NOTRE MARCHE.

Nous mettons fin à la routine, à l’opportunisme ambiant et NOUS SERONS MOBILISÉS DANS NOS CŒURS, LÀ OÙ LES ENNEMIS ne POURRAIENT JAMAIS NOUS VAINCRE .

DEBOUT POUR LE NIGER NOUS VAINCRONS

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigérien Tout Court

Sahelo-africain Engagé