La Carte Nationale d’Identité Biométrique AES : une réussite majeure du Ministère de l’Intérieur…

Parmi les projets les plus réussis du Ministère de l’Intérieur, dirigé par le Général de Division Mohamed Toumba, le lancement officiel de la Carte Nationale d’Identité Biométrique AES s’impose comme une avancée majeure de la Refondation. Toutes nos félicitations au Général de Division Mohamed Toumba pour cette brillante conduite du projet. Avec l’enrôlement du Président de la République et la remise du premier exemplaire le 27 mars 2026, le Niger a franchi une étape décisive dans la sécurisation de l’identité nationale et la maîtrise de ses données stratégiques (ANP, 27 mars 2026 ; ActuNiger, 29 mars 2026).

En seulement sept mois sur les huit prévus, le ministère a conduit un projet de haute portée : système d’enrôlement moderne, protection renforcée contre la fraude documentaire, hébergement local des données et mise en place d’un centre de données sur le territoire national. Cette réalisation répond directement à plusieurs priorités de la Refondation : souveraineté numérique, modernisation de l’administration, sécurité du territoire et harmonisation future des documents dans l’espace AES.

À travers cette carte biométrique, le Ministère de l’Intérieur montre sa capacité à traduire les orientations stratégiques en résultats concrets, visibles et utiles aux citoyens. C’est la démonstration d’un département au cœur de la souveraineté de l’État, capable de faire avancer à la fois la sécurité, l’administration et la transformation numérique du Niger. Félicitations encore au Général de Division Mohamed Toumba pour ce succès d’envergure nationale et ouest-africaine.

Par Ousmane Jazy