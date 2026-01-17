La DGI précise les nouvelles mesures fiscales de 2026

Au Niger, les nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances 2026 ont suscité de nombreuses interrogations. Pour lever les inquiétudes, le directeur général des impôts, Abdourahamane Malam Saley, a tenu un point de presse le 13 janvier.

Selon la Direction générale des impôts, aucune hausse n’est prévue sur l’impôt sur les traitements et salaires (ITS). « L’ITS n’augmentera pas d’un franc en 2026 », a assuré son directeur, précisant que la loi s’est limitée à corriger des erreurs contenues dans le Code général des impôts adopté en 2025.

Même clarification concernant la TVA : « la TVA sur l’eau et l’électricité n’augmentera pas pour les ménages », les exonérations sociales étant maintenues.

S’agissant de la taxe sur les dépôts et transferts d’argent, la DGI indique qu’un taux de 0,5 % s’applique uniquement aux dépôts et transferts de compte à compte à partir de 2 millions de francs CFA, et uniquement entre opérateurs différents. Un taux dissuasif de 5 % est prévu en cas de dépassement des seuils bancaires.

Enfin, la taxe de 1 % sur les paiements en numéraire ne concerne que les transactions supérieures à 100 000 francs effectuées par les entreprises soumises au régime réel d’imposition.

La DGI affirme que ces mesures visent à renforcer la mobilisation fiscale sans alourdir la charge des ménages.

Nous y reviendrons avec plus de détails