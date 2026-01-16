L’Association des Ingénieurs Agronomes du Niger reçue par le premier ministre

Au moment où le pays tout entier aspire à une souveraineté nationale en général et une souveraineté alimentaire en particulier, l’association des Ingénieurs Agronomes du Niger s’est penchée sur les voies et moyens pouvant permettre à notre pays de disposer d’une agriculture moderne avec des moyens conséquents et cela pour lui permettre de s’ autossuffire et d’exporter le surplus.

Travailler simplement la terre pendant 3 mois et attendre oisivement les 9 mois de soudure, cette mentalité doit être changée par un accompagnement conséquent de l’état et de ses partenaires afin que le monde rural Nigérien revit et fasse vivre le Niger dignement.

C’est le fruit de cette étude détaillée, exécutée patriotique ment sans aucune contrepartie que les membres de la délégation de l’association des Ingénieurs Agronomes du Niger ont officiellement présenté au premier ministre.

Selon l’agence nigerienne de presse ANP, qui a couvert l’événement, le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu, le mardi 13 janvier 2026, une délégation de l’Association des Ingénieurs Agronomes du Niger, conduite par le Président de ladite Association, M. Ibrahim Tiémogo.

‘’Nous sommes venus présenter une importante contribution de l’association des Ingénieurs Agronomes intitulée ‘’développement agricole et souveraineté alimentaire’’, de notre association à la mise en œuvre effective de la vision du Chef de l’Etat’’ a déclaré à la presse, le Président de ladite Association, M. Ibrahim Tiémogo au terme de l’audience avec le Premier Ministre.

M. Ibrahim Tiémogo de préciser que ‘’c’est un travail de réflexion que nous avons mené pendant plus de 10 mois, et nous l’avons fait au niveau de l’association comme contribution aux efforts pour la mise en œuvre des orientations du Chef de l’Etat en ce qui concerne le développement agricole du Niger’’.

‘’Le Premier Ministre a été très satisfait de notre travail’’ a-t-il fait savoir, tout en soulignant que ce travail a été fait ’’sans demander rien à personne’’, relevant que ‘’c’est la preuve que, quand on a un peu de bonne volonté, on peut faire beaucoup pour son pays, et c’est un exemple que certains doivent suivre’’.

L’ audience s’est déroulée en présence du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.

On se rappelle que lors de sa tournée de proximité à l’intérieur du pays, le chef de l’état a annoncé des grands projets structurants pour moderniser le monde rural Nigérien et a promis d’accompagner nos laborieuses populations qui ne vivent que de ce secteur la.

Le travail abattu aujourd’hui par l’association des Ingénieurs Agronomes du Niger permettra sans doute de mieux affiner les réflexions et de passer du stade des intentions à celui des actes concrets.

C’est le Niger qui gagne dira le grand frère.

Tam tam info news