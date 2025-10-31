L’Égypte prône le cessez-le-feu et une solution politique

Alors que la force de réaction rapide a commis des exactions et des crimes contre l’humanité au Darfour, l’Égypte prône un règlement politique pour mettre fin à la destruction du Soudan.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a exhorté la communauté internationale à agir d’urgence pour instaurer un cessez-le-feu immédiat au Soudan et engager un règlement politique global.

Alors que la guerre entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) connaît un tournant décisif avec la chute d’El-Facher, dans une déclaration diffusée lundi par le ministère des Affaires étrangères, le ministre Badr Abdelatty insiste sur la nécessité de soutenir les initiatives régionales et internationales, notamment les conclusions de la réunion du “Quad” sur le Soudan tenue à Washington le 24 octobre. Ce groupe, composé des États-Unis, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Égypte, cherche à relancer un processus politique sous supervision africaine et arabe.

Le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré s’être entretenu par téléphone avec ses homologues français, grec, saoudien et jordanien afin de coordonner les positions et d’intensifier les efforts humanitaires dans les zones sinistrées du Soudan, où la situation humanitaire se détériore rapidement. Abdelatty a souligné qu’« il est impératif d’œuvrer à une coordination étroite avec toutes les parties régionales et internationales pour éviter l’effondrement total de l’État soudanais ».

Cet appel intervient après que les Forces de soutien rapide ont revendiqué la capture d’El-Facher, dernière grande ville du Darfour encore tenue par l’armée, une étape considérée comme un tournant majeur du conflit. Selon plusieurs sources, les paramilitaires ont pris le contrôle du quartier général de l’armée et commis de graves violations des droits humains, notamment le pillage d’hôpitaux et le ciblage d’infrastructures médicales. Le Réseau des médecins du Soudan a qualifié ces actes de « violations flagrantes du droit international humanitaire ».

Les Nations Unies, par la voix de Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires, ont réclamé un passage sûr pour les civils « piégés, affamés et bombardés » dans la ville, tandis que le gouverneur pro-armée du Darfour Nord, Mini Minawi, a demandé une enquête internationale indépendante sur les exactions attribuées aux FSR.

En parallèle, Abdelatty a évoqué la situation à Gaza, réaffirmant l’engagement du Caire à poursuivre les efforts diplomatiques pour consolider le cessez-le-feu et préparer la Conférence internationale sur la reconstruction de Gaza, prévue en novembre en Égypte. Selon lui, cet événement « constituera une étape clé pour unifier les efforts arabes et internationaux en faveur du peuple palestinien ».

En dépit de cet effort égyptien, la communauté internationale doit tout entreprendre pour arrêter le criminel de guerre qui vantait sur les réseaux sociaux d’avoir abattu froidement des centaines de civils soudanais.

