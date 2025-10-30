Plusieurs terroristes neutralisés et leurs matériels détruits

Le lundi 27 octobre 2025, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont conduit avec succès une opération aérienne de précision dans la zone de Chinbarwakan, sur la base d’un renseignement fiable et d’une filature minutieuse.

Cette action décisive fait suite à la surveillance et la filature d’éléments terroristes armés à moto, identifiés comme membres d’un groupe armé actif dans la région. Ces derniers s’étaient regroupés, avec d’autres éléments terroristes, sous un hangar où ils planifieraient certainement un projet funeste contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité.

L’opération chirurgicale a permis la neutralisation plusieurs éléments terroristes et la destruction de leurs matériels.

Le Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale, félicite les Forces de Défense et de Sécurité pour leur professionnalisme, leur rigueur et leur engagement constant dans la lutte contre le terrorisme. Il réassure par ailleurs les populations quant à l’engagement des forces de défense et de sécurité dans la poursuite de leurs missions régaliennes de protections des populations et de leurs biens.

Source : Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information (M.C.N.T.I)