La société civile nigérienne s’indigne des exigences de l’UE

Alors que l’exécutif européen tente depuis le mois de janvier dernier de se rapprocher des états membres de l’AES, la sortie incongrue et inopportune du parlement européen vient remettre tout en cause.

En effet, l’adoption d’une résolution exigeant la libération immédiate de l’ex président bazoum est non seulement une ingérence dans les affaires intérieures nigériennes, mais surtout une claque à l’union européenne qui voulait faire amende honorable et se réconcilier avec l’AES.

Le plus grave dans cette intrusion du parlement européen est que le principal auteur de la résolution est un barbouze français, ex responsable des renseignements français et ancien cadre de orano.

C’est donc cet agent français avec un agenda sournois qui a embarqué le parlement européen dans cette démarche suicidaire.

Hier, mardi, selon une dépêche de l’agence nigerienne de presse, les organisations de la société civile nigérienne ont, dans une déclaration rendue publique, au siège de l’union des scolaires nigériens (USN), exprimé leur profonde indignation face à l’exigence du Parlement européen qui, dans une résolution adoptée par l’institution, exigeait la libération immédiate de l’ancien président Mohamed Bazoum.

Dans cette déclaration, lue par le secrétaire général du comité directeur de l’union des scolaires nigériens, M. Effred Alhassan Mouloul, ces organisations de la société civile ont considéré ‘’cette résolution comme une énième ingérence caractérisée dans les affaires intérieures de la République Souveraine du Niger, traduisant une volonté persistante de certains cercles politiques extérieurs bien identifiés d’influencer le destin politique de notre Nation’’.

’’Le Niger n’est pas sous tutelle, et le peuple nigérien demeure le seul maître de son destin’’ ont-elles martelé, avant de dénoncer avec force ‘’le deux poids deux mesures flagrant qui caractérise l’attitude du Parlement européen et de certaines institutions de l’Union européenne face aux grandes tragédies du monde’’.

‘’Dans un contexte mondial marqué par les tensions énergétiques, la recomposition des alliances sécuritaires et la compétition accrue autour des ressources naturelles, le peuple nigérien comprend parfaitement les enjeux géopolitiques et stratégiques liés à son pays et qui font de lui l’objet de toutes les convoitises’’ a-t-il fait remarquer, tout en réaffirmant la détermination du Niger à ‘’exercer une souveraineté totale sur ses ressources, ses choix politiques et ses partenariats internationaux’’.

Effred Alhassan a, à cet effet, invité ‘’l’ensemble des Nigériens à se mobiliser avec lucidité, détermination et sens des responsabilités’’ pour exprimer clairement leur ‘’refus catégorique de toute ingérence extérieure d’où qu’elle vienne, leur attachement profond à la souveraineté assumée et leur détermination collective à défendre les institutions issues du processus de refondation en cours dans notre pays’’.

Par ailleurs, ‘’nous appelons à maintenir cette mobilisation dans la durée, avec discipline, unité et responsabilité, jusqu’à ce que toute menace contre la souveraineté du Niger et contre la stabilité de ses institutions, soit définitivement écartée’’ a-t-il lancé à l’endroit des participants à cette rencontre.

La société civile nigérienne a réaffirmé, à cette occasion, son soutien constant et résolu au ‘’processus de refondation nationale engagé pour restaurer et consolider la souveraineté pleine et entière de notre pays, aux institutions mises en place dans le cadre de cette dynamique historique de reconstruction de l’État ainsi qu’au leadership des autorités nationales qui assument, dans un contexte particulièrement exigeant, la responsabilité de conduire le Niger vers la sécurité, la stabilité, le développement, la dignité et l’indépendance réelle’’.

Le message est on ne peut plus clair. Le Niger d’aujourd’hui n’est pas un état vassal de l’union européenne. Que les agitateurs et autres castrés cessent leurs agissements puérils, le Niger souverain décidera du sort de l’ex président bazoum, ” partenaire clé de l’union européenne” , au moment opportun sans aucune injonction de qui que ce soit, ni interférences dans ses affaires internes.

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