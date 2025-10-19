Le Président Tiani échange avec les auteurs de l’Histoire nationale

L’histoire du Niger a été écrite par les colons français avec tout ce que cela comporte comme falsification, déni et autres contre-vérités.

Pour redresser ce tort causé à la nation nigerienne, les autorités compétentes ont mis en place un comité scientifique de haut niveau pour réécrire la vraie histoire du Niger.

Le chef de l’État nigérien a présidé samedi à Niamey une réunion avec le CNSP et le comité ad’hoc chargé de l’écriture de l’Histoire du Niger, axée sur la préservation de la mémoire nationale et la transmission d’un récit authentiquement nigérien.

Le président de la République, chef de l’état, le général d’armée Abdourahmane Tiani, a présidé samedi au Palais de la Présidence une rencontre avec les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le comité ad’hoc chargé de l’écriture de l’Histoire du Niger, a appris APA de source officielle.

Cette réunion, marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, a été consacrée à la réflexion sur la préservation et la transmission fidèle de la mémoire nationale. Le chef de l’État nigérien a insisté sur la nécessité de « donner au peuple nigérien, et particulièrement aux générations futures, une histoire écrite par les Nigériens eux-mêmes, dans la vérité, la dignité et la responsabilité ».

Ont notamment pris part à cette rencontre le Dr Soumana Boubacar, ministre, directeur de cabinet du président de la République et porte-parole du gouvernement, le Pr Mamadou Saidou, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique, ainsi que le Pr Moumouni Farmo, ministre de l’Enseignement et de la Formation technique et professionnelle.

Les participants ont réaffirmé leur engagement à soutenir les travaux du comité, afin que cette initiative mette en valeur la richesse de l’héritage national et la résilience du peuple nigérien. Cette démarche, selon les autorités, s’inscrit dans la vision du président Abdourahmane Tiani de bâtir « un Niger souverain, uni et maître de son destin ».

Le peuple nigérien attend une histoire débarrassée de la condescendance et du mépris.

Tam tam info news