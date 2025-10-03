Tiani en visite officielle à Bamako et Ouagadougou

Le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani a effectué une visite officielle à Bamako et Ouagadougou, deux pays membres de l’AES.

L’objectif de cette visite est le renforcement de l’intégration entre ces pays membres et de consolider l’unité et stratégique de l’AES.

Le président de la Transition du Niger, le Général Abdourahamane Tiani, est arrivé mardi matin 30 septembre à Bamako pour une visite officielle, a rapporté l’Office de radiodiffusion télévision du Mali (ORTM).

À son arrivée à l’aéroport international Modibo Keïta-Sénou à bord d’un avion militaire, il a été accueilli par le président de la Transition et président de la Confédération des États du Sahel, le Général Assimi Goïta.

Cette visite intervient à trois mois du deuxième sommet ordinaire des chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES), dont Goïta assure la présidence en exercice.

Créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso à travers la charte du Liptako-Gourma, l’AES a connu une construction institutionnelle ambitieuse malgré des défis sécuritaires et économiques majeurs. En juillet 2024, elle s’est transformée en Confédération des États du Sahel, couvrant les volets politique, économique et culturel, et développant plusieurs instruments institutionnels, dont une radio confédérale, un hymne officiel, et la future Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES).

Selon l’ORTM, cette visite marque une étape stratégique dans le renforcement des liens entre Bamako et Niamey, illustrant la volonté de consolider la souveraineté et la solidarité sahélienne.

Sur le plan sécuritaire, les trois pays continuent de faire face à des menaces jihadistes importantes.

Parallèlement, la diplomatie régionale se redessine, avec une influence croissante de la Russie et un rôle plus affirmé de pays africains comme le Maroc, notamment à travers des initiatives de médiation et de coopération sécuritaire.

À Bamako, Tiani met en avant la coopération confédérale

Le président nigérien Abdourahamane Tiani a réaffirmé l’ancrage du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la Confédération des États du Sahel (AES), créée en juillet 2024 pour mutualiser leurs efforts en matière de défense, de diplomatie et de développement.

au cours de cette visite, il a, avec son homologue malien Assimi Goïta, réaffirmé l’attachement du Mali, du Niger et du Burkina Faso à la Confédération des États du Sahel (AES), mise en place en juillet 2024 à Niamey pour renforcer leur coopération en matière de défense, de diplomatie et de développement.

Le chef de l’État nigérien a rappelé que les trois pays « évoluent dans un cadre confédéral », précisant que son déplacement visait d’abord à remercier les peuples malien, burkinabè et guinéen pour leur solidarité « lorsque la Cédéao avait pris la malheureuse initiative d’agresser à travers les moyens militaires la République du Niger » après le coup d’État de juillet 2023, rapporte l’agence africaine de presse

Abdourahamane Tiani est revenu sur la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) en septembre 2023, puis sur son évolution en Confédération en juillet 2024. Il a souligné que la charte fondatrice repose sur trois piliers – défense et sécurité, diplomatie et développement – et a insisté sur la régularité des concertations entre experts et ministres des trois pays.

Sur le plan militaire, il a confirmé que l’état-major confédéral installé à Niamey est déjà opérationnel et que des bataillons sont engagés dans des opérations conjointes. L’objectif est la mise en place d’une force confédérale intégrée pour assurer la défense collective.

Au niveau diplomatique, le président nigérien a insisté sur l’harmonisation des positions dans les instances internationales, affirmant que les représentants confédéraux « gardent la même position et prennent les mêmes décisions ».

Concernant le développement, il a annoncé que la Banque confédérale d’investissement et de développement (BCID-AES), dotée d’un capital initial de 500 milliards de FCFA et financée en partie par un prélèvement de 0,5 % sur les importations extérieures, est en voie d’opérationnalisation. Les modalités définitives seront arrêtées lors du prochain sommet prévu à Bamako en décembre 2025.

La Confédération s’est également dotée de symboles communs, notamment la devise « Un Espace – Un Peuple – Un Destin » et un logo représentant un baobab stylisé accompagné de trois étoiles pour symboliser ses trois membres.

Le général Tiani a conclu en saluant « le vaillant peuple du Mali, du Burkina et du Niger », qualifiés de moteurs de la dynamique confédérale, et a annoncé que le prochain sommet permettra d’accélérer les décisions sécuritaires, diplomatiques et financières.

Après Bamako, Tiani à Ouaga pour renforcer la coopération sahélienne

Le général Abdourahamane Tiani, a effectué ce mardi 30 septembre une escale à Ouagadougou pour une visite de courtoisie auprès du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de sa tournée régionale visant à renforcer la Confédération des États du Sahel (AES).

Le Président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a fait ce mardi une escale à Ouagadougou pour une visite de courtoisie auprès du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, lors de son déplacement dans le Sahel central.

En provenance du Mali, où il avait rencontré le Président malien Assimi Goïta pour réaffirmer l’engagement du Mali, du Niger et du Burkina Faso envers la Confédération des États du Sahel (AES), le général Tiani a été accueilli à l’aéroport international de Ouagadougou avant un échange au salon d’honneur. Les discussions ont porté sur la sécurité, la diplomatie et la gouvernance dans l’espace sahélien.

Créée en juillet 2024 à Niamey, la Confédération des États du Sahel repose sur trois piliers – défense, diplomatie et développement. L’état-major confédéral à Niamey est déjà opérationnel, et des bataillons participent à des opérations conjointes pour assurer la défense collective. Une banque confédérale d’investissement et de développement (BCID-AES) est en cours de mise en place, avec un capital initial de 500 milliards FCFA, et le prochain sommet prévu à Bamako en décembre 2025 déterminera ses modalités opérationnelles.

Cette escale, qui constitue la deuxième visite du Président Tiani au Burkina Faso depuis son accession au pouvoir, illustre l’importance des relations bilatérales et la coopération au sein de l’espace sahélien.

Tam tam info news