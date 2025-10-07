Le Président Tiani promet de renforcer les forces de défense

<< koubeyni, koubeyni général >>scandait une foule immense à l’entrée de Tera , hier, dimanche 05 octobre 2025, lors de l’accueil du chef de l’état..

De Gotheye en passant par Dartchande’ ; les populations du songhoy sont sorties par milliers pour ovationner, acclamer et remercier l’homme du 26 juillet 2023 pour ce déplacement hautement symbolique.

La joie se lisait sur tous les visages et les habitants de cette zone du Niger confrontée au terrorisme et à l’insécurité savent qu’elles peuvent compter sur l’état et les forces de défense et de sécurité pour leur protection.

La sécurité sera renforcée a promis le président tiani pour que la paix revienne définitivement dans cette zone meurtrie.

Il a exhorté les populations à collaborer davantage avec les forces de l’ordre pour mettre hors d’état de nuire tous les bandits qui terrorisent les populations dans Tera et les villages environnants.

Tera , ville martyr, où les forces françaises ont tué froidement des jeunes Nigériens lors du passage de leur convoi militaire en novembre 2021.

Les leçons de cette visite

Le président Abdourahamane Tiani a promis de renforcer les capacités militaires du pays afin de mieux faire face aux forces du mal..

« L’État du Niger mettra en œuvre tous les moyens qui sont à sa portée pour assurer la sécurité du peuple nigérien, pour assurer notre souveraineté, pour assurer tout simplement notre dignité ».

« Notre détermination n’a pas de limites », « l’ensemble des FDS ont prouvé qu’ils sont le rempart contre lequel toutes les vagues d’assaut des mercenaires et leurs sponsors se sont écrasées depuis bientôt plus de dix ans ».

Le général Tiani a longuement évoqué l’histoire de la résistance nigérienne face à la colonisation, citant notamment les combats menés en 1897 et 1899 par Mohamed Atikou de Sinder, Alpha Oumarou de Karma, et la Saraounia Mangou contre la colonne Voulet-Chanoine.

” Dankori n’est pas un drame, comme l’ont inculqué les livres d’histoire rédigés par des colons. Dankori est le signe même de la victoire d’un peuple debout ».

Le président nigérien a accusé à demi mot , la France d’être un « sponsor » du terrorisme pour avoir orchestré une déstabilisation systématique du pays.

« Plus de cent avions de chasse et drones étaient positionnés à la base aérienne 101 de Niamey. Aucune intervention, ne serait-ce qu’une mission de reconnaissance aérienne pour conduire les opérations de contre-attaque n’ont eu lieu », a-t-il déclaré, faisant allusion à la présence antérieure française au Niger.

Le chef de l’État a également mis en garde contre une « guerre informationnelle » menée selon lui depuis la France. « Récemment, il a été décidé en France qu’une force de frappe informationnelle créée au sein de l’Élysée aura pour mission particulière de s’occuper des pays de la Confédération », a-t-il affirmé, en référence à la Confédération des États du Sahel (AES) qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso depuis maintenant deux ans.

Le président a rendu hommage aux « martyrs, civils comme militaires » tombés dans les combats, appelant à l’unité nationale. « À un peuple uni, rien n’est impossible », a-t-il conclu.

Tillaberi a été meurtrie par cette guerre imposée, mais tillaberi comme le reste du Niger est debout. C’est cela le sens de cette mobilisation gigantesque de la population pour acclamer le président tiani.

Il reste à l’état de tout mettre en œuvre pour ramener la paix et la quiétude sociale sur l’ensemble du territoire nigérien.

