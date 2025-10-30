Le Premier Ministre s’entretient avec l’Association Professionnelle des Banques et Établissements financiers du Niger

Après les évènements heureux du 26 juillet 2023, et suite à l’embargo sauvage imposé au Niger par la CEDEAO et l’uemoa, les banques nigériennes ont été fortement secouées et sollicitées de toute part.

En dépit de cette pression, elles ont résisté contribuant ainsi à la bonne marche de l’économie nigérienne dans cette période extrêmement difficile.

C’est pour les remercier de vives voix et les encourager à poursuivre dans leur lancée que le premier ministre mahamane Ali lamine zene a rencontré leur association.

Le premier ministre, ministre de l’économie et des Finances, M. Ali Mahamane Lamine Zeine s’est entretenu, ce mardi 28 octobre 2025 à son cabinet, avec l’Association Professionnelle des Banques et Établissements financiers du Niger (APBEF-N).

A cette occasion, le Premier ministre a réitéré le soutien de l’Etat aux professionnels des banques qu’il a exhortés à »continuer de soutenir » leurs clients.

Face à la presse, la Présidente de ladite Association, Mme. Zenaba Sabo Saidou DAMBABA a annoncé qu’ils ont échangé avec le premier ministre, également ministre de tutelle, sur la situation des banques et établissements financiers au Niger et le soutien que les banques ont apporté à l’État du Niger avec les difficultés qu’il y a eues à la suite de l’embargo et les autres sanctions.

« Durant toute cette période, les banques ont soutenu l’État dans la période difficile et c’est l’occasion pour le ministre de tutelle de nous remercier, de remercier l’ensemble du secteur pour le soutien apporté et de réitérer également le soutien de l’État vis-à-vis du secteur bancaire pour la conduite de nos activités», a révélé Mme. Zenaba Sabo Saidou DAMBABA

Selon elle, les échanges ont également porté sur la situation des clients, « Il a insisté pour que les banques continuent de soutenir leurs clients dans leurs activités et que toutes les situations soient étudiées et qu’une solution idoine soit apportée », a –t-elle conclu.

Notons que des efforts sont encore attendus par les clients pour stabiliser la situation et permettre aux banques d’être véritablement au service de la clientèle.

