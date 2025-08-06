Rencontre d’Échange entre le CNESS et l’Attaché de Défense du Maroc : Vers une Coopération Renforcée en Recherche Stratégique et Sécuritaire

Dans le cadre de ses activités de coopération internationale, le Centre National d’Etudes Stratégiques et de Sécurité (CNESS), a reçu ce mercredi 06 août 2025, le Colonel Adil RAJAI, Attaché de Défense de l’Ambassade du Royaume de Maroc au Niger.

L’entretien a essentiellement porté sur la nécessité d’une coopération notamment dans le domaine de la recherche scientifique sur les études stratégiques et sécuritaires entre nos deux Etats à travers le partage d’expérience, prenant en compte les enjeux pour la paix et la sécurité, qui sont multiples et complexes.

Le Colonel-major Mahamadou NOUHOU BAKO, directeur du CNESS avait au préalable rappelé l’historique, les organes, les activités ainsi que les ambitions du CNESS, qui se veut véritable outil d’aide à la décision en matière de Défense, de Sécurité et de Développement.

La réunion s’est terminée dans une atmosphère chaleureuse et sur une bonne note de satisfaction avec l’engagement des deux parties à renforcer davantage leur coopération.

Par CNESS