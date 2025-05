Respect du prix du gaz : Le ministre Abdoulaye Seydou échange avec les acteurs sur le respect de la réglementation en vigueur…

Pour lutter contre la désertification, le gouvernement a lancé depuis plusieurs années, l’utilisation du gaz domestique en lieu et place du bois de chauffe. Il a même fixé un prix flancher pour permettre l’accès au gaz à toutes les bourses.

Malheureusement des commerçants véreux ont tout entrepris pour saboter cette politique sociale du gouvernement.

Le ministre du commerce et de l’industrie, M. Abdoulaye Seydou a rencontré, le mercredi 14 Mai 2025 dans les locaux dudit ministère, les acteurs œuvrant dans l’approvisionnement et la commercialisation du Gaz de pétrole Liquéfié (GPL).

Dans son mot introductif, le ministre en charge du commerce a rappelé que cette réunion entre dans le cadre d’une série de prises de contact initiée par son département ministériel avec les différents acteurs en lien avec le domaine qu’ils ont en charge.

D’ores et déjà le ministre a passé le message des plus hautes autorités quant à l’intérêt qu’ils accordent par rapport à l’applicabilité des prix fixés en ce qui concerne le gaz et au-delà l’ensemble des produits dont ils ont estimé nécessaire de les réguler pour les rendre accessibles aux populations.

Abdoulaye Seydou de faire comprendre que le gaz, comme d’autre secteur, l’Etat a consenti un certain nombre de sacrifices pour soutenir son approvisionnement et sa disponibilité auprès des consommateurs, « mais malheureusement ces prix sont loin d’être appliqués et respectés », a-t-il regretté.

Aussi, le ministre Abdoulaye Seydou a vulgarisé le message des plus hautes autorités sur l’impératif nécessaire de faire en sorte que ce produit stratégique continue à être disponible et Accessible dans les conditions fixées par l’Etat.

Au cours de cette rencontre, les représentants de la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ), de la Société Nigérienne de Pétrole (Sonidep), de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) ; du ministère du pétrole ; ceux des centres emplisseurs et les revendeurs ont tour à tour pris la parole pour apporter leurs contributions quant à l’application des prix fixés par l’Etat.

Reprenant la parole, le premier responsable du ministère du commerce a précisé aux participants que l’Etat subventionne le gaz afin de le rendre disponible et accessible pour le bonheur des populations « ceux qui acceptent d’être dans la chaine et d’exercer une activité doivent agir en parfaite intelligence avec cette vision des autorités », a-t-il prévenu.

De ce fait, le ministre a appelé les uns et les autres à œuvrer pour le respect de ces dispositions et rassure de sa disponibilité à travailler avec l’ensemble des parties prenantes pour que solutions soient trouvées dans les meilleurs délais.

Rappelons que la règlementation a arrêté le prix de la bouteille de gaz de 12 Kilo à 3750 FCFA et celle de 6 kg à 1800FCFA.

Il ne suffit pas de rappeler aux commerçants les règles devant régir ce secteur, il faut entreprendre des enquêtes afin de contraindre les récalcitrants à respecter les prix fixés par le gouvernement.

Il y a trop de laisser aller dans ce secteur, l’état doit veiller à y mettre de l’ordre.



Par Tam tam info News