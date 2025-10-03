LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ DANS LA RÉGION DE ZINDER

Démantèlement par le Service Inter Régional de la Police Judiciaire (SIRPJ) de Zinder de deux (02) réseaux de malfaiteurs

Dans le cadre de ses investigations, le Service Interrégional de la Police Judiciaire (SIRPJ) de Zinder a démantelé deux (02) réseaux de malfaiteurs spécialisés dans le faux et usage de faux, escroquerie, stellionat, vol de nuit en réunion par escalade dans des habitations, ainsi que le recel.

Le premier réseau a été démantelé suite à une procédure ouverte pour escroquerie, faux et usage de faux et stellionat à l’encontre de certains démarcheurs, placés sous mandat de dépôt. Cette procédure a entraîné l’enregistrement de nombreuses autres plaintes similaires, aboutissant à l’interpellation de plusieurs mis en cause.

Ces derniers, une fois appréhendés ont révélé, l’existence de pratiques généralisées de falsification de documents, d’escroquerie et de stellionat dans la ville de Zinder.

Au total, vingt-trois (23) personnes de nationalité nigérienne, âgées de 33 à 70 ans, dont une femme, ont été interpellées. Huit (08) autres individus sont activement recherchés.

Composé entre autres d’anciens élus locaux, le mode opératoire de ce réseau consiste à :

procéder à des lotissements clandestins et irréguliers ;

vendre illégalement des Réserves Foncières (RF), des Espaces Verts (EV) et des voies publiques ;

vendre des imprimés d’actes de cession falsifiés ;

vendre ou s’approprier illégalement des maisons appartenant à la ville avec la complicité d’hommes de confiance, afin d’obtenir de faux actes de propriété.

Certains membres étaient chargés de remplir des imprimés d’actes de cession falsifiés ou vierges, tandis que d’autres identifiaient des terrains de valeur appartenant à autrui pour le compte de leurs supérieurs. En contrepartie, ils recevaient une rémunération ou une rétrocession de parcelles. Certains sont payés ente 10 000 et 20 000 FCFA.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie de :

227 actes remplis et 51 actes vierges ;

plus de 40 certificats de vente ;

36 actes de donation coutumière ;

52 plans cadastraux ;

divers documents et objets dont des quittances, des plans de lotissement, des attestations de détention coutumière, etc.

Le second réseau a été identifié à la suite d’un avis de recherche, émis par la Gendarmerie Nationale de Zinder, d’un individu pour des faits de vol de bétail.

Les informations recueillies ont révélé, qu’il serait impliqué dans plusieurs cas de vol de nuit en réunion, par escalade dans des habitations.

Les investigations ont conduit à l’interpellation du suspect, retrouvé dans une maison en périphérie de Zinder, ainsi qu’à l’arrestation de trois (03) autres individus, dont un coauteur principal et deux receleurs, tous de sexe masculin, âgés de 26 à 53 ans.

Actif principalement dans les localités de Mirriah, Matameye et Zinder, le mode opératoire de ce réseau, consiste à cibler des habitations inoccupées pour y commettre des vols, portant notamment sur des motos, téléviseurs, téléphones portables, etc.

Les biens volés étaient ensuite remis à des receleurs, qui les transportaient à Bakin Birdji (précisons de Bakin Birdji) où un autre complice se chargeait de les écouler sur les marchés locaux.

Les perquisitions ont permis de saisir :

trois (03) motos, dont une (01) volée à Mirriah, une (01) à Zinder, et une (01) de provenance douteuse ;

un (01) poste téléviseur déclaré volé ;

un (01) panneau solaire d’origine douteuse.

Les mis en cause reconnaissent leur implication dans plus d’une dizaine de vols à Zinder ainsi que, dans les départements de Mirriah et de Matameye. Quatre (04) victimes ont été formellement identifiées dans le cadre de cette enquête.

Le SIRPJ de Zinder appelle la population à faire preuve de plus de vigilance et à signaler tout comportement suspect