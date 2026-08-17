La lettre du député américain Jim McGovern adressée au Secrétaire d’État Marco Rubio relance le débat sur la situation sécuritaire et les droits humains au Sahel central. Si cette initiative parlementaire appelle à une attention accrue sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Niamey rappelle son rôle actif dans la lutte contre le terrorisme, la protection des populations et la défense de sa souveraineté.

McGovern demande au secrétaire d’État de placer les droits humains et la protection des civils au cœur de l’engagement américain dans la région, s’appuyant sur les témoignages entendus lors d’une audition de la Commission Tom Lantos sur la situation humanitaire et sécuritaire.

Le député signale une dégradation notable de la sécurité, des abus imputés à des forces de sécurité et une montée de la violence favorisant le recrutement par les groupes armés.

Il invite Washington à conditionner son aide au respect du droit, à envisager des sanctions ciblées et à soutenir les processus de paix locaux.

Il est néanmoins important de rappeler que cette lettre reflète une initiative parlementaire individuelle et non une décision du Congrès ni une position officielle de l’administration américaine.

Dans le système parlementaire américain, un élu peut interpeller l’exécutif pour attirer l’attention sur une préoccupation; cela ne vaut pas, par définition, pour une politique gouvernementale consolidée.

Du côté nigérien, la réponse devrait mettre en avant les efforts et engagements de l’État dans la lutte antiterroriste.

Selon une déclaration présentée aux Nations unies, le Niger a ratifié ou rejoint plusieurs instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment ceux relatifs à la sécurité de l’aviation civile, à la protection des personnes jouissant d’une protection internationale, à la prise d’otages et au financement du terrorisme. Il coopère également avec des mécanismes régionaux et bilatéraux et dispose de structures nationales dédiées à la lutte antiterroriste.

Le pays souligne qu’il assume la défense de ses populations, de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, tout en restant ouvert à un partenariat équilibré fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Les réactions des États du Sahel central témoignent d’une volonté de solidarité régionale autour des principes de souveraineté, de sécurité et de lutte contre le terrorisme, même si les réponses divergent selon les contextes nationaux.

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso privilégient une lecture centrée sur le dialogue, la défense des intérêts nationaux et la coordination régionale pour faire face aux crises.

Réduire ces enjeux à une campagne politique ou à un « spectacle médiatique » serait une erreur de la part de certains acteurs mal informé du système Americain.

Néanmoins, il est important de retenir que le Niger n’est pas un sujet de propagande : c’est un État souverain, légitime à défendre ses populations, ses institutions et sa dignité.

Par conséquent, une initiative parlementaire américaine individuelle ne doit pas être confondue avec une position officielle de Washington, et elle appelle à une lecture nuancée fondée sur les faits et le contexte régional.

Par Ibrahim Aghali.