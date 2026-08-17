Niger : un accord à 1,9 milliard de dollars pour la construction de la raffinerie de Dosso

Le président du comité chargé de la négociation avec le partenaire dans le domaine du pétrole, M. Bakary Yaou Sangaré, et le Président-Directeur Général de Zimar Group et High Tech, M. Benjamin Day Marc, ont procédé, ce samedi 15 août 2026, à la signature de la convention relative à l’accord de construction de la raffinerie de Dosso.

Le coût estimatif du projet est évalué à 1,9 milliard de dollars USD, soit 1.077.244.710 000 FCFA.

La convention entre en vigueur à compter de sa date de signature. Sa durée totale est fixée à 16 ans, comprenant 3 ans de construction et 13 ans d’exploitation.

Le president du comité a indiqué que «Afin d’assurer la bonne exécution du projet et de préserver les intérêts de l’État, des délais ont été retenus.

Le partenaire dispose d’un délai de 4 mois pour la mobilisation du financement et la production de l’ingénierie détaillée. Le bouclage financier devra intervenir dans un délai de 12 mois »

« Ces jalons permettront au comité de suivi de la mise en œuvre de cette convention de pister l’exécution des engagements du partenaire et de s’assurer que le projet avance dans un cadre clair, sécurisé et conforme aux intérêts nationaux. » a fait savoir M. Bakary Yaou Sangaré

« La convention soumise à signature entre la République du Niger et le groupe Zimar porte sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation et le transfert d’une raffinerie conventionnelle d’une capacité de 100 000 barils au jour ainsi que d’un complexe pétrochimique à dosso. » a souligné le président du comité

« Ce projet s’inscrit dans la continuité du MOU signé en octobre 2024, à partir duquel des échanges ont été engagés avec le consortium composé du group Zimar, société de droits nigériens et de Hightech, société américaine jusqu’à l’aboutissement de la convention PPP/BOT soumise à signature ce jour. » a déclaré M.Bakary Yaou

Le montage retenu est celui d’un partenariat public-privé de type BOT-Bulld, Operate and Transfer et à ce titre, le partenaire assure le financement, la construction et l’exploitation de l’ouvrage pendant la durée convenue avec son transfert à l’État dans les conditions prévues par la convention.

Le président du comité a rappelé que « cette convention est le résultat d’un processus d’examen, de discussion et d’arbitrage conduit dans le respect du cadre légal applicable au partenariat public-privé et dans le souci constant de préserver les intérêts supérieurs de l’État »

« La signature de ce jour marque une étape importante, elle traduit la volonté du Niger de diversifier ses partenaires, de transformer davantage ses ressources sur son territoire, de renforcer ses capacités industrielles, de créer de la valeur ajoutée et d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour notre pays. » a conclu le président du comité M.Bakary Yaou Sangaré

Pour le PDG du group Zimar, M. Benjamin Day Marc « À travers ce processus, le Groupe ZIMAR s’engage à construire et exploiter une raffinerie moderne à Dosso, conforme aux normes internationales de sécurité et de protection de l’environnement ; Développer les infrastructures connexes — pipelines, capacités de stockage et plateforme industrielle associée ;Créer des milliers d’emplois directs et indirects au profit de la jeunesse nigérienne, et faire en sorte que ces emplois restent au Niger ; Assurer le transfert de connaissances et de compétences. Nos spécialistes internationaux ne viennent pas au Niger pour travailler seuls. Ils viennent également pour former Chaque ingénieur, chaque technicien et chaque opérateur et transmettront leur expertise à leurs homologues nigériens, afin que, le jour où cette installation sera transférée à l’État, les femmes et les hommes qui la feront fonctionner soient Nigériens ; Être aux côtés du Niger. Un projet de cette envergure doit laisser au pays bien plus qu’une simple installation industrielle ; Contribuer à la stabilité de l’approvisionnement en produits pétroliers, à un prix maîtrisé, au bénéfice des populations du Niger. »

« Cette raffinerie mettra fin à la dépendance du Niger vis-à-vis des approvisionnements provenant de l’extérieur. Dès sa mise en service, les carburants qui feront fonctionner les camions, les tracteurs et les groupes électrogènes du Niger seront des produits nigériens — raffinés sur le sol nigérien, à partir de brut nigérien, par des Nigériens. Et ce que le Niger ne consommera pas, nous approvisionnerons les pays voisins de la sous-région. Pour un pays enclavé, la souveraineté énergétique n’est pas un slogan. C’est une question de sécurité. » a affirmé le PDG Zimar

«Nous comptons sur l’appui de l’État et de son administration pour contribuer à lever les obstacles et faire de Dosso un véritable pôle industriel et énergétique pour le Niger et pour la sous-région. »

Source: MAY/AS/ANP 0143 août 2026