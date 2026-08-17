De nouvelles mesures obligatoires pour assainir et sécuriser les voyages dans les sociétés de transport voyageurs

Après le terrible accident survenu récemment vers madaoua entre deux bus de transport voyageurs, les autorités compétentes ont pris des mesures draconiennes pour stopper l’hémorragie.

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile, Colonel-Major Abdouramane Amadou, a rencontré, le vendredi 14 août 2026 à Niamey, les responsables des sociétés de transport voyageurs pour leur présenter de nouvelles mesures obligatoires destinées à renforcer la sécurité et le suivi sanitaire à bord des véhicules de transport interurbain et international.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer le dispositif de prévention des accidents de la circulation, notamment à la suite du drame survenu le 7 août dernier à Dokou-Dokou, dans la région de Tahoua.

À cette rencontre, le Ministre a rassuré les responsables des compagnies que les nouvelles dispositions visent avant tout à ‘’ garantir un niveau de sécurité satisfaisant pour les concitoyens ‘’.

Il a également salué ‘’ les efforts consentis par les sociétés de transport pour assurer la desserte des différentes régions du pays, tout en appelant à poursuivre ces efforts vers davantage d’excellence ‘’.

Pour éviter la répétition de tels drames, le Colonel-Major Abdouramane Amadou a insisté sur la ‘’ nécessité de renforcer le contrôle aussi bien des véhicules que des conducteurs et d’assainir le secteur à tous les niveaux ‘’.

Les nouvelles mesures, qui concernent l’ensemble des bus assurant le transport interurbain et international, portent notamment sur ‘’ l’installation de dispositifs de vidéosurveillance embarquée, l’équipement des véhicules en alarmes anti-somnolence, la réalisation d’une visite médicale d’aptitude à la conduite professionnelle, le dépistage systématique de l’alcool et des stupéfiants, ainsi que le recrutement de personnel de premiers secours à bord des bus ‘’, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Ces dispositions, désormais obligatoires, ‘’ devront être mises en œuvre dans un délai de trois à six mois selon les mesures concernées ‘’ a précisé le ministre.

Elles doivent notamment ‘’ permettre d’assurer un meilleur suivi du voyage, d’apporter une assistance au conducteur, de garantir son aptitude physique et sanitaire et de faciliter une intervention rapide en cas d’accident ‘’.

Prenant tour à tour la parole, les responsables des sociétés de transport ont salué ‘’ les initiatives du Ministre et formulé des suggestions et préoccupations relatives à leur mise en œuvre ‘’.

Ces différentes contributions ont été prises en compte par le Ministre, qui a annoncé la ‘’ multiplication des rencontres avec le patronat dans le cadre d’un mécanisme bipartite État-Compagnies de transport ‘’.

La rencontre s’est déroulée en présence des cadres du Ministère des Transports, ainsi que des représentants de l’ANISER, de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale.

Les échanges ont ainsi permis de réaffirmer l’engagement de l’ensemble des acteurs à œuvrer pour réduire les accidents tragiques dans le secteur des transports voyageurs, en s’inspirant notamment des standards de sécurité appliqués dans le domaine de l’Aviation civile.

L’objectif de toutes ces initiatives est de préserver la vie des usagers. Pour cela, l’apport des fds est primordial. Elles doivent être intransigeantes et rigoureuses dans le contrôle et sanctionner les manquements. Ces mesures doivent également concernées les autres véhicules de transport, notamment les hiace ou 19 places et empêcher les surcharges exorbitantes. Il en est de même pour les tricycles appelés communément adaidaita sahou, utilisés dans certaines zones du pays comme des véhicules de transport.

L’assainissement du secteur doit concerner tout le secteur de transport.

Il a eu trop de laisser aller par le passé, il est temps d’y mettre fin.

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