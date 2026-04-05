Plusieurs bandes de malfaiteurs démantelés par la Police Judiciaire à Zinder

Un réseau de malfaiteurs spécialisés en vols et braquages à mains armées a été démantelé à Zinder suite à de nombreuses plaintes enregistrées par la Police Judiciaire. Les individus impliqués ont été présentés ce jeudi 02 mars au Gouverneur de la Région, le Colonel Mahaman Sani Massalatchi, en présence du Sultan du Damagaram Son Altesse Aboubacar Sanda Oumarou.

Selon le Commissaire de Police Habibou Assoumane, il s’agit de trois bandes spécialisées dans le vol à mains armées, qui opéraient autour des banques et dans les maisons. Elles sont composées de six individus tous de sexe masculin dont l’âge varie entre 33 et 50 ans. Quatre parmi eux ont été arrêtés et deux autres sont en fuite. Ils sont tous de nationalité étrangère.

Un premier groupe cible les personnes ayant effectué des gros retraits dans les banques, qu’il attaque avec des armes à feu. Il est organisé en deux sous-groupes dont un pour le braquage et le second pour la couverture. Lors des perquisitions à leur domicile, la police a mis la main sur deux motos de marques Kasea et Royal, une arme à feu avec quatre munitions, et diverses monnaies dont le franc CFA, le dollar américain, la monnaie centrafricaine, le yuan chinois et des passeports.

Une autre Bande est spécialisée dans le vol nocturne avec infractions. Elle est composée de deux individus dont l’un a été arrêté. Le deuxième individu, qui est le frère du premier, a été assassiné suite à une dispute liée à la consommation de stupéfiant. Ils ont commis une vingtaine de vols dans la ville de Zinder.

Le Gouverneur de la Région de Zinder, le Colonel Massalatchi Mahaman Sani a salué cette prouesse de la police judiciaire. Il a, au nom des plus hautes autorités du pays, adressé ses encouragements et félicitations aux agents de la police judiciaire pour le travail abattu. « Vous avez fait preuve de professionnalisme dans le cadre de votre travail. Cela nous rassure beaucoup. Je vous félicite et vous encourage à continuer dans ce sens en vue de sécuriser la population de Zinder et de ses biens », a-t-il déclaré.

Il a aussi exhorté la population de Zinder à une parfaite collaboration avec les agents de la police judiciaire, rapporte l’agence nigerienne de presse.