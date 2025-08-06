Visite de Travail du Président Mahamat Idriss Déby Itno au Niger : Renforcement des Relations Bilatérales…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djaména ce matin, à destination de Niamey. Dans la capitale nigérienne, le Chef de l’Etat effectue une visite de travail à l’invitation du Président de la République du Niger, Général d’Armée, 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐫𝐚𝐡𝐚𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐓𝐢𝐚𝐧𝐢.

Le Président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le Chef d’Etat-Major Général des Armées, quelques membres du Gouvernement, le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, le Chef d’Etat Major Particulier, le Directeur de Cabinet Civil Adjoint, le Secrétaire Particulier Adjoint et le Maire de la ville de N’Djaména.

Par Présidence du Tchad