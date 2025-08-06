𝗧𝗖𝗛𝗔𝗗-𝗡𝗜𝗚𝗘𝗥: 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘𝗘 𝗗𝗨 𝗖𝗛𝗘𝗙 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗧𝗔𝗧 𝗔 𝗡𝗜𝗔𝗠𝗘𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟

Le Président de la République, Chef de l’État, Maréchal 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗠𝗔𝗧 𝗜𝗗𝗥𝗜𝗦𝗦 𝗗𝗘𝗕𝗬 𝗜𝗧𝗡𝗢 est à #Niamey. Dans la capitale nigérienne, le Chef de l’État entame une #visite de #travail à l’invitation du Président de la République du Niger, Chef de l’État, Général d’Armée 𝗔𝗯𝗱𝗼𝘂𝗿𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻𝗲 𝗧𝗶𝗮𝗻𝗶.

À l’aéroport international 𝗗𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗛𝗮𝗺𝗮𝗻𝗶, le Chef de l’État a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par son #homologue nigérien, qui avait à ses cotés des membres du #gouvernement, des #autorités militaires, administratives, coutumières, ainsi que le personnel diplomatique tchadien en poste au Niger.

Source: Presidence de La Republique du Tchad